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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.05.2024 14:45
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Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 117 milyon dolar arttı. Altın rezervlerinde ise 1 milyar 100 milyon dolar düşüş yaşandı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artarak 78 milyar 549 milyon dolardan 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 24 Mayıs haftasında 1 milyar 100 milyon dolar azalarak 60 milyar 576 milyon dolardan 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

(AA)

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Altın Merkez Bankası rezerv
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