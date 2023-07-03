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Merkez Bankası o kararı rafa kaldırdı: Döviz bildirim yükümlülüğü kararı ertelendi

03.07.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin döviz bildirim yükümlülüğünü 2024’e kadar erteledi.

Merkez Bankası o kararı rafa kaldırdı: Döviz bildirim yükümlülüğü kararı ertelendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Özet Döviz Pozisyon Raporlama'nın kapsam ve süresinde değişikliğe gitti.

Raporlama yükümlülüğü; toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmalar için 2024 yılı Ocak ayına, toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzeri firmalar için 30 Haziran 2023'e ertlenmişti.

Raporlama sürecine ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler neticesinde; raporlama yükümlülüğü 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için 2024 Ocak raporlama döneminde başlamak üzere ertelendi.

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dolar Merkez Bankası

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