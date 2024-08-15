Merkez Bankası rezervlerinde azalma

TCMB verilerine göre, 9 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 92 milyar 491 milyon dolardan 92 milyar 330 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 57 milyar 895 milyon dolardan 57 milyar 895 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 51 milyar 451 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 46 milyar 903 milyon dolar artarak milyar milyon dolara geriledi.

RESMİ REZERV VARLIKLARI ARTTI

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 147,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,5 artarak 83,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,6 azalarak 57,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak yaklaşık 44,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 36,9 milyar ABD doları anapara, 7,9 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 23,1 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 33,0 milyon ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 48,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."