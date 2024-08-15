FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Merkez Bankası rezervlerinde azalma

Merkez Bankası rezervlerinde azalma

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.08.2024 14:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 153 milyon dolar düşüş kaydetti. Resmi rezerv varlıkları da bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı.

Merkez Bankası rezervlerinde azalma

TCMB verilerine göre, 9 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 92 milyar 491 milyon dolardan 92 milyar 330 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 57 milyar 895 milyon dolardan 57 milyar 895 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 51 milyar 451 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 46 milyar 903 milyon dolar artarak milyar milyon dolara geriledi.

RESMİ REZERV VARLIKLARI ARTTI

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 147,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,5 artarak 83,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,6 azalarak 57,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak yaklaşık 44,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 36,9 milyar ABD doları anapara, 7,9 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 23,1 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 33,0 milyon ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 48,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
rezerv
En Çok Okunan Haberler
Genç kıza çarpıp kaçtı bir gün bile yatmadı fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Genç kıza çarpıp kaçtı bir gün bile yatmadı fotoğraflar her şeyi anlatıyor

600, 700, 1000 TL… Canlı yayında dikkat çeken ‘et fiyatı’ sözleri

600, 700, 1000 TL… Canlı yayında dikkat çeken ‘et fiyatı’ sözleri

AK Parti'nin yeni hazırlığının detayları çıktı! 'Ciddi bir kulis bilgisi' diye paylaştı: Medya, iş dünyası ve akademiden isimler var

AK Parti'nin yeni hazırlığının detayları çıktı! 'Ciddi bir kulis bilgisi' diye paylaştı: Medya, iş dünyası ve akademiden isimler var

Merkez Bankası'ndan hesaplamada değişiklik! Konut fiyatları artık...

Merkez Bankası'ndan hesaplamada değişiklik! Konut fiyatları artık...

Gündemden düşmeyen tatil bölgesi Bodrum için o tarihlere dikkat çekti

Gündemden düşmeyen tatil bölgesi Bodrum için o tarihlere dikkat çekti

Emlakta yeni dönem için Bakanlık yazı gönderdi

Emlakta yeni dönem için Bakanlık yazı gönderdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.