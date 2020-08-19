FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Morgan Stanley: En iyi 'güvenli liman' para birimi dolar

Morgan Stanley: En iyi 'güvenli liman' para birimi dolar

DOVİZ HABERLERİ  | 19.08.2020 11:47 | Son Güncelleme

Morgan Stanley, 2020'deki dalgalı ortamda en iyi güvenli liman para biriminin dolar olduğunu kaydetti.

Morgan Stanley: En iyi 'güvenli liman' para birimi dolar

Morgan Stanley, Salı günkü değerlendirmesinde, Japon yeni ve İsviçre frankının göreceli olarak güvenli varlıklar olduğunu, ancak 2020'deki türbülans ortamında, ABD dolarının en iyi güvenli liman para birimi olduğunu kaydetti.

Dolar, rakip paralardan oluşan bir sepet karşısında, Salı günü 27 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile birlikte , 92.477'ye kadar inerek Mayıs 2018'den beri en düşük seviyesini gördü. ABD hisse senetlerinin göstergesi Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi, koronavirüsten kaynaklanan kayıplarını geri almasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve Mart ayındaki en düşük seviyesinden yüzde 54 yükseldi.

CNBC'nin haberine göre, Morgan Stanley analistleri, hazırladıkları araştırma notunda, "ABD dolarının, özellikle düşük ABD faizlerinin doları 'carry trade'için daha cazip fonlama para birimi haline getirdiği bu dönemde, en iyi güvenli liman para birimi olmasını bekliyoruz," dedi. Ancak analistler halen, risk bekleyişlerinin şimdilik destek bulmaya devam etmesini beklediklerini ve bu nedenle dolarda "aşağı eğilim" düşüncesini koruduklarını belirttiler.

"Carry trade", yatırımcıların dolar ve yen gibi düşük faizli para birimleri ile borçlanıp, faizden kazanç sağlamak amacıyla daha yüksek faizli varlıkları satın aldığı işlemlere deniyor. Belirsizlik dönemlerinde, yatırımcılar bu yüksek faizli varlıklardan çıkarak tekrar borçlandıkları para birimine geri dönebilirler ve bu da bu para birimlerini güçlendirebilir. Zayıflayan para birimi carry trade için merkez konumundadır, zira yatırımcılar bu işlemlerden çıktıklarında daha az geri ödeme yaparlar.

Dünya rezerv parası dolar, bu yılın başlarında, yatırımcılar arasında yaygınlaşan korkulardan faydalandı ve Mart ayında, koronavirüsün ABD'de yayılması ile birlikte, 3.5 yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Yatırımcıların tekrar temel göstergelere dönmesi ile birlikte, dolar küresel paralar karşısında değer yitirdi.

Bazı Döviz stratejistleri, koronavirüs teşvik paketine ilişkin tartışmalar dahil, ABD'deki siyasi belirsizliklerin de doları olumsuz etkilediğini düşünüyorlar.

BK Asset Management idari direktörü Boris Schlossberg, Salı günü hazırladığı notta, "DC'de (Washington) kilitlenme ne kadar uzun sürerse, dolarda satış dalgasının yoğunlaşma riski o denli artar" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Eylül ayında konut fiyatları düşecek mi?Eylül ayında konut fiyatları düşecek mi?
Dolar kuru ne kadar oldu?Dolar kuru ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Dolar tekrar yükselişe geçti!
Dolar tekrar yükselişe geçti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Dolar kuru ne kadar oldu? Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru! 19 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!
Dolar kuru ne kadar oldu?
Dolar ve euroda yeni zirve
Dolar ve euroda yeni zirve
Dolar yükselişe geçti! Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru! 18 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!
Dolarda tırmanış sürüyor!
Dolar ve euroda yeni zirve
Dolar ve euroda yeni zirve
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru! 17 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da dolar ve euro haftayı nasıl bitirdi?
Dolar haftayı nasıl kapattı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.