Morgan Stanley: En iyi 'güvenli liman' para birimi dolar

Morgan Stanley, Salı günkü değerlendirmesinde, Japon yeni ve İsviçre frankının göreceli olarak güvenli varlıklar olduğunu, ancak 2020'deki türbülans ortamında, ABD dolarının en iyi güvenli liman para birimi olduğunu kaydetti.

Dolar, rakip paralardan oluşan bir sepet karşısında, Salı günü 27 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile birlikte , 92.477'ye kadar inerek Mayıs 2018'den beri en düşük seviyesini gördü. ABD hisse senetlerinin göstergesi Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi, koronavirüsten kaynaklanan kayıplarını geri almasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve Mart ayındaki en düşük seviyesinden yüzde 54 yükseldi.

CNBC'nin haberine göre, Morgan Stanley analistleri, hazırladıkları araştırma notunda, "ABD dolarının, özellikle düşük ABD faizlerinin doları 'carry trade'için daha cazip fonlama para birimi haline getirdiği bu dönemde, en iyi güvenli liman para birimi olmasını bekliyoruz," dedi. Ancak analistler halen, risk bekleyişlerinin şimdilik destek bulmaya devam etmesini beklediklerini ve bu nedenle dolarda "aşağı eğilim" düşüncesini koruduklarını belirttiler.