FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Önce köprü ve otoyollar, şimdi de Avrasya Tüneli! Yüzde 40 zam ile 112 TL oldu

Önce köprü ve otoyollar, şimdi de Avrasya Tüneli! Yüzde 40 zam ile 112 TL oldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.05.2024 10:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından Avrasya Tüneli'den geçişlere de yüzde 40'lık zam yapıldı. Zam sonrası otomobil kullanıcıları geçişlerde 112 lira ödeyecek. İşte 2024 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli güncel geçiş ücretleri...

Önce köprü ve otoyollar, şimdi de Avrasya Tüneli! Yüzde 40 zam ile 112 TL oldu

Köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından bir artış da Avrasya Tüneli için geldi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.

Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi. Motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.

tlbngtf

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Geçtiğimiz gün yapılan artış ile de İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira olmuştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.

thumbs_b_c_727424e07e85dc44a557f80195469246

‘İHTİYAÇ HİSSETTİK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapılan zamların enflasyona etkisinin yüzde 0,05 puan olduğunu açıklamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı." dedi.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekabet Kurulu'ndan Google kararı: Günlük para cezası uygulanacakRekabet Kurulu'ndan Google kararı: Günlük para cezası uygulanacak
Merkez Bankası verileri paylaştı! İşte özel sektörün kredi borcu Merkez Bankası verileri paylaştı! İşte özel sektörün kredi borcu
Küresel piyasalarda enflasyon verisi rüzgarı! Küresel piyasalarda enflasyon verisi rüzgarı!
Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli
En Çok Okunan Haberler
Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

Erdoğan'dan o isimlere tepki! 'Çalışmıyorsunuz' dedi, 'şatafat' sözleri toplantıya damga vurdu

Erdoğan'dan o isimlere tepki! 'Çalışmıyorsunuz' dedi, 'şatafat' sözleri toplantıya damga vurdu

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

Akaryakıt şirketlerinden 'tek fiyat'a tepki

Akaryakıt şirketlerinden 'tek fiyat'a tepki

İBB, İGDAŞ'ı halka arz etmeyi planlıyor

İBB, İGDAŞ'ı halka arz etmeyi planlıyor

Asgari ücrete zam değil 'düzeltme' gelebilir

Asgari ücrete zam değil 'düzeltme' gelebilir

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.