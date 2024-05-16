Önce köprü ve otoyollar, şimdi de Avrasya Tüneli! Yüzde 40 zam ile 112 TL oldu

Köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından bir artış da Avrasya Tüneli için geldi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.

Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi. Motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Geçtiğimiz gün yapılan artış ile de İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira olmuştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.

‘İHTİYAÇ HİSSETTİK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapılan zamların enflasyona etkisinin yüzde 0,05 puan olduğunu açıklamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı." dedi.







