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Ons altın nedir? Ons altın fiyatı nelerden etkilenir?

13.07.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarının yükselmesi ve düşmesiyle birlikte sürekli ons kelimesini duyuyoruz. Altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan ons ne demek sorusu araştırılmaya başlandı. Ons altın fiyatını nasıl etkiler ve ons ne demektir?

Ons altın nedir? Ons altın fiyatı nelerden etkilenir?

Altının yükselmesiyle neredeyse özdeşleşmiş olan ons nedir, ons ne anlama gelir araştırması başladı. İngilizce: Ounce anlamına gelen ons aslında ağırlık birimi Anglo sakson ülkelere (İngiltere, Amerika) özgü bir ağırlık ölçüsü birimidir. Kısacası ons için bir ağırlık ölçüsü birimi diyebiliriz. Ons farklı ülkelerde farklı rakamlarla da kullanılabiliyor. Örneğin Fransa'da 30,59 gram ve İngiltere’de 28,349 gram ağırlığa denk gelmektedir. Altın fiyatlarıyla ilgili bir açıklama okuduğunuzda konuda geçen ons kelimesinin de aslında kullanıldığı alan budur.

ONS NEDİR?

Altına yatırım yapanların ya da altın al sat yapanların merak ettiği onsun hikayesi ilk olarak Avrupa'da başladı. Ons ilk olarak Ortaçağ Avrupa'sında Fransa'nın Trayes şehrinde kullanılmaya başlanmış bir ağırlık birimidir. 1 ons 28,349523 grama denk geliyordu. Ons kısaltılarak "OZ" şeklinde gösterilir. 1 Oz = 16 dram = 28,349523 gram

ONS ALTIN NEDİR? AU, XAU NE DEMEK?

Ons altın nasıl hesaplanır merak edenler için;1 Troy ons altın 31,1034768 gram saf altına eşit bir ölçü birimi olduğunu belirtelim. Altının ons fiyatını hesaplamak için, hangi ülkedeyseniz o ülkenin para birimi sembolü ile bölmeniz yeterli olacaktır.
Bankalar üzerinden altın alan yatırımcılar genelde AU ve XAU terimleri ile karşılaşır ardından da AU ve XAU nedir araştırması yaparlar. Uluslararası ve yurt içi finansal piyasalarda altın kiyasal sembolü olan AU ile gösterilir. Altının kimyasal formülünün başına gelen "X" ise forex ve futures’tan gelir.

Altının onsunun farklı para birimleri cinsinden değeri:

Dolar cinsinden değeri: XAU/USD

Türk Lirası cinsinden değeri: XAU/TRY

Euro cinsinden değeri: XAU/EUR

Ons altın hesaplanırken genelde altın çeşitlerinden gram altın cinsinden hesaplanır.

ONS ALTIN FİYATINI NELER ETKİLER?

Altının yükselişini ve düşüşünü etkileyen ons nelerden etkilenir? Ons altın fiyatı birçok şeyden etkilenir. Ekonimideki enflasyon beklentisi, o dönemde yaşanan bazı savaş riskleri, düşük faiz riski, ticaret savaşları (Trump'un Çin için attığı tweetler), küresel salgınlar (koronavirüs), ekonomik kriz riski, DXY endeksinin değer kaybetmesi gibi sebepler altın talebini artırdığı için ons fiyatlarını da etkiler.

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Anahtar Kelimeler:
ons
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