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22 ayar altın fiyatı nasıl hesaplanır? Has altın gram fiyatı hesaplama nasıl yapılır?

21.07.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru ve Ons gibi değerlerin kullanıldığı bir formül ile 22 gram has altın fiyatı hesaplanabilmektedir. Ons, dünya genelinde 31,10 gram saf altına eşittir. 22 ayar altın gram fiyatı nasıl hesaplanır, Ons fiyatından altın fiyatı hesaplama nedir?

22 ayar altın fiyatı nasıl hesaplanır? Has altın gram fiyatı hesaplama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • 22 Ayar Altın Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
  • Ons Fiyatından Altın Fiyatı Hesaplama
  • 22 Ayar Altın Gram Fiyatı Hesaplama

22 ayar altın fiyatı hesaplanırken, Ons değeri ile dolar kuru gibi etmenler dikkate alınmaktadır. Dünya genelinde değişmeyen Ons, kabaca 31,10 gram saf altın ile eşdeğerdir. 1 gram 22 ayar altın hesaplanırken kullanılan dolar ve TL değerleri anlık olarak değişebilmektedir. Dolayısıyla bu bağlamda altının fiyatı da azalmakta ya da artmaktadır.

22 Ayar Altın Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Dünya üzerindeki en kıymetli madenlerden biri olan altın fiyatı nasıl hesaplanır? Bu kıymetli maden, ağırlığına göre değer kazanmakta ve farklı fiyatlara satın alınmaktadır. Ancak altın değeri hesaplama söz konusu olduğu zaman 22 ayar, gram, çeyrek ve yarım altın gibi türler sıkça sorgulanmaktadır. Bu bağlamda altın fiyatını belirleyen “Ons” kavramına değinilmesi gerekmektedir.

Altının hem ayarına hem de gramına göre farklı çeşitleri mevcuttur. Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatı hesaplanırken de “Ons” fiyatı baz alınmaktadır. Dünyanın her yerinde aynı olan Ons; kabaca 31,10 gram saf altına eşittir. Dolayısıyla 1 Ons altının fiyatı da ülkelerde kullanılan yerel para birimlerinin, dolara göre olan değerine göre hesaplanabilmektedir. Buna bağlı olarak altının fiyatı da uluslararası bağlamda artmakta veya azalmaktadır. Altın değer hesaplaması sürecinde dikkate alınan unsurlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Dolar kuru
  • Saflık oranı (ayar)
  • Altının Ons fiyatı
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Ons Fiyatından Altın Fiyatı Hesaplama

Has altın gram fiyatı hesaplaması yapılırken Ons değerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda gram altın hesaplama formülü aşağıdaki adımlar ile örneklendirilir;

  • Dolar cinsi üzerinden 1 gram altın fiyatı, Dolar/ TL kuru ile çarpılmaktadır.
  • Bu işlem sonucunda TL cinsi üzerinden 1 gram altın hesaplaması yapılmış olmaktadır.
  • Yukarıda belirtilen bilgilere göre TL üzerinden 1 gram altın = (altın ons fiyatı) / (31,1034768) X (dolar/ TL) olmaktadır.

22 Ayar Altın Gram Fiyatı Hesaplama

Ons değerinin yer bulduğu bir formül ile mevcut 22 ayar altın gram fiyatı hesaplanabilmektedir. Ancak gerek dolar ve TL değeri gerek ise Ons fiyatı anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla 22 ayar gram altın hesaplama örneği, aşağıdaki temsili değerler ile açıklanabilmektedir;

  • Ons değeri 500, dolar/ TL değeri ise 6.027 olarak ele alınacaktır.
  • Bu bağlamda değerler formüle yerleştirilirse 1 gram altın fiyatı= (500) / (31.1034768) X (6.027) olmaktadır.
  • Gram altın hesaplama formülündeki işlem tamamlandığında ise temsili verilere göre 1 gram 22 ayar altın fiyatı; 96.99 TL olarak elde edilmektedir.
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