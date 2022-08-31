Promosyonda rekabet kızıştı! Türkiye rekorunun ardından...

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Emekli promosyonları ciddi artışa giderek rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Bununla beraner bankalar üniversite personelinin maaş promosyonu için ihalelerde adeta birbirleriyle yarıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Anadolu Üniversitesi’nin maaş promosyon ihaleleri sona erdi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 31 BİN 100 TL'LİK PROMOSYON

ESOGÜ’de 3 yıllık yaklaşık 3 bin 400 personeli ilgilendiren 2023 ocak ayında tek seferde ödenecek olan promosyon 31 bin 100 TL olarak belirlendi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

Anadolu Üniversitesi’nde ise maaş promosyonu rekoruna imza atıldı. Gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesinde 41 bin 500 TL ücrette anlaşıldı. Üniversitenin 5 bin 500 çalışanının tamamının faydalanacağı promosyon, 3 yıllık anlaşma çerçevesinde ödenecek. (İHA)



