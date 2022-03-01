FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Ruble ne kadar oldu? Rusya Ukrayna savaşı sonrası sert düşüş! Rus Rublesi kaç TL? 1 Rus Rublesi kaç dolar?

Ruble ne kadar oldu? Rusya Ukrayna savaşı sonrası sert düşüş! Rus Rublesi kaç TL? 1 Rus Rublesi kaç dolar?

01.03.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte Rus Rublesi'nde yaşanan düşüş sürüyor. Ruble'nin Türk Lirası karşısında düşüşü sürerken, son olarak Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarması konuşulmuştu. Peki Ruble ne kadar oldu? Rus Rublesi kaç TL? İşte Rusya Ukrayna savaşı sonrası Ruble'nin durumu...

Ruble ne kadar oldu? Rusya Ukrayna savaşı sonrası sert düşüş! Rus Rublesi kaç TL? 1 Rus Rublesi kaç dolar?

Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla beraber politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükselti. Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indirmiş olan banka, daha önce 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine yükseltmişti. Peki Ruble ne kadar oldu?

RUS RUBLESİ NE KADAR OLDU?

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, son olarak Rusya askeri birliklerine özel savaş durumuna geçmelerini söylendi. Rusya'nın net tavrı pek çok ülkeden tepki almasına neden olurken, yaptırımlara hazırlıklı olması söylenen Rusya öncelikle SWIFT sisteminden de çıkarıldı. Yaptırımların sonrasında oldukça değer kaybeden Rus Rublesi düşüş yaşamayı sürdürüyor.

RUS RUBLESİ KAÇ TL OLDU?

Rusya Ukrayna savaşı öncesinde 18 kuruş seviyelerinde olan Rus Rublesi savaşın başlaması ve yaptırımların açıklamasıyla düşüş yaşamayı sürdürüyor. 1 Mart Salı gününde (bugün) 1 Rus Rublesi 0,14 Türk Lirası'na denk geliyor.

1 DOLAR KAÇ RUBLE OLDU?

Rusya Ukrayna savaşıyla beraber 1 Dolar 99 Ruble seviyesinde dolaşırken bugün yaptırımlarla büyük bir düşüş yaşayarak %30 oranında daha değer kaybetti.

1 Ruble = 0,14 TL

1 Ruble = 0,010 Dolar

1 Dolar = 99,09 Rus Rublesi

Son gelişmelerle beraber Rusya; Avrupa Birliği, G7, Birleşmiş Milletler, NATO ülkeleri ve daha birçok yönetimden tepki almaya devam ediyor. Ağır yaptırım tehdidiyle karşılaşan Rus Rublesi, geçtiğimiz günlerde ABD doları karşısında 87,60 seviyelerine kadar gerilemişti. Şimdi ise 99 seviyesinde devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldiBenzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi
Sitelerde 'petek açmama' cezası dönemi!Sitelerde 'petek açmama' cezası dönemi!
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Rus Rublesi Türk lirası Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Ekmek ve yağ fiyatları artacak: 'Depolarda bir aylık yağ kaldı'

Ekmek ve yağ fiyatları artacak: 'Depolarda bir aylık yağ kaldı'

Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?

Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kiev’de yaşadıklarını anlattı! “Panik atak geçiriyorum”

Kiev’de yaşadıklarını anlattı! “Panik atak geçiriyorum”

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu!

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu!

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Özel hayatı gündemde! Soluğu savcılıkta aldı

Özel hayatı gündemde! Soluğu savcılıkta aldı

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.