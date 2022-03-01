Ruble ne kadar oldu? Rusya Ukrayna savaşı sonrası sert düşüş! Rus Rublesi kaç TL? 1 Rus Rublesi kaç dolar?

Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla beraber politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükselti. Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indirmiş olan banka, daha önce 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine yükseltmişti. Peki Ruble ne kadar oldu?

RUS RUBLESİ NE KADAR OLDU?

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, son olarak Rusya askeri birliklerine özel savaş durumuna geçmelerini söylendi. Rusya'nın net tavrı pek çok ülkeden tepki almasına neden olurken, yaptırımlara hazırlıklı olması söylenen Rusya öncelikle SWIFT sisteminden de çıkarıldı. Yaptırımların sonrasında oldukça değer kaybeden Rus Rublesi düşüş yaşamayı sürdürüyor.

RUS RUBLESİ KAÇ TL OLDU?

Rusya Ukrayna savaşı öncesinde 18 kuruş seviyelerinde olan Rus Rublesi savaşın başlaması ve yaptırımların açıklamasıyla düşüş yaşamayı sürdürüyor. 1 Mart Salı gününde (bugün) 1 Rus Rublesi 0,14 Türk Lirası'na denk geliyor.

1 DOLAR KAÇ RUBLE OLDU?

Rusya Ukrayna savaşıyla beraber 1 Dolar 99 Ruble seviyesinde dolaşırken bugün yaptırımlarla büyük bir düşüş yaşayarak %30 oranında daha değer kaybetti.

1 Ruble = 0,14 TL

1 Ruble = 0,010 Dolar

1 Dolar = 99,09 Rus Rublesi

Son gelişmelerle beraber Rusya; Avrupa Birliği, G7, Birleşmiş Milletler, NATO ülkeleri ve daha birçok yönetimden tepki almaya devam ediyor. Ağır yaptırım tehdidiyle karşılaşan Rus Rublesi, geçtiğimiz günlerde ABD doları karşısında 87,60 seviyelerine kadar gerilemişti. Şimdi ise 99 seviyesinde devam ediyor.



