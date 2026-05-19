Rus rublesi dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor

Rus rublesi, uluslararası döviz piyasasında dolar karşısında Şubat 2023'ten bu yana en güçlü seviyesine çıktı.

Ruble bugün, dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,19 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi Şubat 2023'ten bu yana ilk defa 71 seviyesinin altına indi.

Moskova Borsası (MOEX) ise yüzde 0,27 değer kaybederek 2.660 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,27 değer kaybederek 1.158 puana düştü.

Analistler, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini uzatması ve Rusya ile Çin arasında yeni iş anlaşmalarına ilişkin beklentilerin ruble üzerinde olumlu etki yarattığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün başlayacak Çin ziyaretinde iki ülke arasında özellikle enerji alanındaki yeni olası anlaşmaları istişare etmesi bekleniyor.

Ruble, 1 Nisan'dan bu yana dolar karşısında yüzde 12, Çin yuanı karşısında ise yüzde 11 değer kazandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

