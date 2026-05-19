Hareketlilik başladı: 400 TL fiyatı var! Sezonu erken açtı

Van'da yüksek kesimlerde yetişen mendi, heliz, sirmo, siyabo ve kekik gibi endemik bitkilerin karışımıyla hazırlanan, bölgenin asırlardır vazgeçilmez geleneksel lezzeti otlu peynirde yeni sezon hareketliliği başladı. Kış ve ilkbahar aylarında bölgede etkili olan yoğun yağışlar, hem peynirin erken piyasaya çıkmasını sağladı hem de meralardaki bolluk sayesinde peynirin yağ oranını ve kalitesini artırdı. Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda taze otlu peynir, kalitesine göre kilogramı 350 ile 400 lira arasındaki fiyatla satışa sunuluyor.

"NEFİS BİR TADI VAR"

İHA muhabirine konuşan Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı Hazar Keremoğlu, bu yıl yaşanan yoğun yağışların üretime olumlu yansıdığını belirtti.

Keremoğlu, "Bu yıl maşallah diyelim, yağışlar çok yoğundu. Yağışlardan dolayı peynirimiz bu sene erken de çıktı. Hem çok yağlı hem de çok güzel, nefis bir tadı vardır. Köylü hemşehrilerimiz yaylalara gitmeye başladı. Yaylalarda üretilen yoğun otlu peynir daha yağlı ve güzel oluyor yani daha mükemmel bir peynir elde edebiliyoruz. Fiyatlarda geçen seneye göre fazla bir fark yoktur. Geçen sene malum 250-300 liraydı, bu sene de 350-400 lira arasında bir fiyat var. Kaliteli peynir, tadına ve görüntüsüne bakarak, bir de yağ oranından anlaşılır. Çünkü yağsız oldu mu o peynirin bir kalitesi yoktur, yoğun yağlı olduğu zaman o peynir kalitelidir" dedi.

"BU SENE BEREKETLİ BİR YAĞIŞ VARDI"

Çarşıda 27 yıldır peynircilik yapan esnaf Mehmet Nar ise, bereketli yağışların piyasaya bolluk getirmesini beklediklerini ifade ederek, "Bu sene bayağı güzel, bereketli bir yağış vardı. İnşallah bu yağışın peynirimize ve bütün gıdalara güzel bir bereketi olur. İnşallah bu sene peynir bayağı bol olur da halkımız da rahat bir şekilde tüketir, alımını da kolaylıkla yapar. İnşallah fiyatlar biraz düşer, uygun olur biz de satışımızı sunarız" diye konuştu.

"PEYNİRİN KAYNATILMIŞ SÜTTEN YAPILMASI GEREKİYOR"

Tüketicilere taze peynir alırken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında da bilgi veren Nar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otlu peynir ilk etapta taze çıktığı zaman malum ıslaktır. Kıvama gelmesi, kendini tutması için tuzla bekletilmesi lazım. Bunun bir 1-1,5 aylık süreci var. Şu an alırken otuna dikkat ediyoruz, yeşilimsi, taze otu tercih ediyoruz. O, peynire daha güzel bir aroma veriyor. Peynirin koyun sütünden olmasını tercih ediyoruz. İnek sütünü çok fazla tüketmiyoruz, almıyoruz. Koyun sütünden olsa daha iyi olur. Bir de tuz kıvamı önemli, çok aşırı tuzlu da olmayacak, çok tuzsuz da olmayacak, buna dikkat ediyoruz. Özellikle en önemli konulardan biri de peynirin kaynatılmış sütten yapılması gerektiğidir. Çünkü kaynatılmış süt olmazsa peynirde brucella tehlikesi olur ki o da bu pazarda çok satılmaz. Çünkü bütün esnaf bu konuda bilinçlidir."



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır