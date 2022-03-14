FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Rusya'dan Batı'ya 'dış borç' suçlaması: "Gerekli fona sahibiz, Ruble ile ödeyeceğiz"

Rusya'dan Batı'ya 'dış borç' suçlaması: "Gerekli fona sahibiz, Ruble ile ödeyeceğiz"

14.03.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacak. Konuya ilişkin konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı'nın Rusya'yı 'yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalıştığını' iddia ederek, yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli miktarda fona sahip olduklarını açıkladı.

Rusya'dan Batı'ya 'dış borç' suçlaması: "Gerekli fona sahibiz, Ruble ile ödeyeceğiz"

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacak. Rusya Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, dövizle dış borç ödenmesine ilişkin geçici bazı kurallar getirildiği belirtildi.

Buna göre, borcun dövizle ödenmesi için ilgili bankalara gerekli talimatların verileceğine işaret edilen açıklamada, “Bu ödemelerin gerçekleşmesi, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası ve hükümetin döviz hesapları üzerindeki kısıtlamalara bağlı olacaktır.” denildi.

Açıklamada, “Eğer yabancı bankalar dövizle ödeme gerçekleştirmezse, Rusya Maliye Bakanlığı da ödemeyi ruble ile yapar.” ifadesine yer verildi.

19

RUSYA'DAN BATIYA TEMERRÜT SUÇLAMASI

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın kamu borcunu Rusya Merkez Bankası döviz kuru üzerinden ruble ile ödeyebileceğini söyledi. Bunun, 2018’den sonra düzenlenen eurobond'larda doğrudan mümkün olduğuna işaret eden Silanov, “Rusya'nın kamu borcu yükümlülüklerini yerine getiremediğine ilişkin açıklamalar gerçekle örtüşmemektedir. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli miktarda fona sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın uluslararası rezervlerine erişimini kısıtlanmasına da tepki gösteren Silanuov, “Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” dedi.

Silanov, dün yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Sigaraya zam geldi! Sigaraya zam geldi!
Ayçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme! TMO'dan açıklama geldiAyçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme! TMO'dan açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Doktorlar için yeni statü ve emeklilik ücreti…

Doktorlar için yeni statü ve emeklilik ücreti…

İmamoğlu, "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek İBB işçilerinin zam oranını açıkladı

İmamoğlu, "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek İBB işçilerinin zam oranını açıkladı

Çalışanlar için erken emeklilik formülü!

Çalışanlar için erken emeklilik formülü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

13 yıl sonra Diyarbakır'da yeniden görüntülendi

13 yıl sonra Diyarbakır'da yeniden görüntülendi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

"Teklif aldım" dedi, aşk pozu paylaştı

"Teklif aldım" dedi, aşk pozu paylaştı

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.