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  4. Rusya Ulusal Refah Fonu'ndaki Euro varlıklarını sıfırladı

Rusya Ulusal Refah Fonu'ndaki Euro varlıklarını sıfırladı

18.01.2024 16:50 | Son Güncelleme:
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Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda Euro varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi. Rusya, Ulusal Varlık Fonu’ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021’de, sterlin ve yen varlıklarını da 2022’de sıfırlamıştı.

Rusya Ulusal Refah Fonu'ndaki Euro varlıklarını sıfırladı

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nun 2023 sonu itibarıyla durumuna ilişkin bilgilere yer verildi. Ulusal Refah Fonu'nda Euro varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirildi.

Buna göre, Ulusal Refah Fonu varlıkları geçen yıl 17,7 milyar dolar azalarak 133 milyar dolara gerilerken bütçe açığının kapatılması için 2023 sonunda 115 milyar yuan, 232,6 ton altın ve 574 milyon avro satıldı.

Ulusal Refah Fonu'nda avro varlıklarının payı böylelikle sıfıra düşerken fonda sadece ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar kaldı.

Rusya, Ulusal Varlık Fonu’ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021’de, sterlin ve yen varlıklarını da 2022’de sıfırlamıştı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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