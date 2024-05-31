Rüzgar terse döndü! Türk lirasında 33 ay sonra ilk! (31 Mayıs Cuma güncel dolar kuru, dolar TL ne kadar?)

Türk lirası, mayısta dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Türk Lirası nisan ayının ardından mayısta da değer kazanmasıyla 33 ay sonra bir ilke imza attı.

Mevduat faizlerinde yükseliş, Merkez Bankası'nın TL mevduatlarını destekleyici adımları sonrası dolar/TL mayıs ayını 32,22 seviyelerinde kapatmaya hazırlanıyor. Türk Lirası sürpriz bir gelişme olmaz ve bu seviyelerde mayıs ayını kapatırsa yüzde 0,5 değer kazanmış olacak.

AĞUSTOS 2021'DEN BU YANA İLK

Türk Lirası dolar karşısında nisan ayını yüzde 0,04 değer kazancıyla kapatmıştı. Türk lirası Ağustos 2021'den bu yana ilk kez iki ay üst üste dolar karşısında değer kazanmış olacak.

Analistler, ABD büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e revize edilmesine karşın küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.







