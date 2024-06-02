Rüzgar terse dönmüştü! ABD'li dev banka dolar/ TL tahminini değiştirdi!

Türk lirası Ağustos 2021'den bu yana ilk kez iki ay üst üste dolar karşısında değer kazandı. ABD'li bankacılık devi JP Morgan da yıl sonu dolar/TL tahmini değiştirdi. JP Morgan, yıl sonu dolar kuru beklentisinin 35.5 TL olduğunu açıkladı.

JP Morgan Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurgulayarak, dolar/TL paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi.

Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.







