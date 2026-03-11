Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 11 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada 44,0710 liradan alınan dolar, 44,0730 liradan satılıyor. 51,3140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,3160 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,0500, euronun satış fiyatı ise 51,2760 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır