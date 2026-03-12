Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 12 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada 44,1120 liradan alınan dolar, 44,1140 liradan satılıyor. 51,0210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,0230 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,0900, avronun satış fiyatı ise 51,2200 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır