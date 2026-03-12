FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 12 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1140 liradan, avro 51,0230 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 12 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada 44,1120 liradan alınan dolar, 44,1140 liradan satılıyor. 51,0210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,0230 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,0900, avronun satış fiyatı ise 51,2200 lira olmuştu.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,11
44,12
% 0.07
10:49
Euro
51,04
51,07
% 0.04
10:49
İngiliz Sterlini
59,15
59,20
% 0.01
10:49
Avustralya Doları
31,44
31,46
% -0.25
10:49
İsviçre Frangı
56,38
56,42
% -0.13
10:49
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.05
10:45
Çin Yuanı
6,41
6,41
% 0.04
10:49
İsveç Kronu
4,76
4,77
% -0.25
10:49
