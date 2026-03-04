Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 4 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada 43,9850 liradan alınan dolar, 43,9870 liradan satılıyor. 51,0340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,0360 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,9780, avronun satış fiyatı ise 51,0330 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır