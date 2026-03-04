FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 4 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9870 liradan, avro 51,0360 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,9850 liradan alınan dolar, 43,9870 liradan satılıyor. 51,0340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,0360 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,9780, avronun satış fiyatı ise 51,0330 lira olmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,97
44,01
% 0.07
09:55
Euro
51,11
51,17
% 0.05
09:55
İngiliz Sterlini
58,70
58,75
% -0.09
09:55
Avustralya Doları
30,86
30,90
% -0.26
09:55
İsviçre Frangı
56,33
56,41
% 0.17
09:55
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.01
09:50
Çin Yuanı
6,35
6,36
% 0.01
09:55
İsveç Kronu
4,74
4,75
% -0.08
09:55
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar döviz fiyatları
