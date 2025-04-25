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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 38,4220 liradan, avro 43,5770 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 38,4200 liradan alınan dolar, 38,4220 liradan satılıyor. 43,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,5770 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,3200 lira, avronun satış fiyatı ise 43,7270 lira olmuştu.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,42
38,43
% 0.22
09:58
Euro
43,62
43,63
% -0.32
09:58
İngiliz Sterlini
51,17
51,19
% -0.14
09:58
Avustralya Doları
24,60
24,62
% 0.15
09:58
İsviçre Frangı
46,17
46,20
% -0.38
09:58
Rus Rublesi
0,46
0,46
% 0.58
09:55
Çin Yuanı
5,27
5,27
% 0.29
09:58
İsveç Kronu
3,99
4,00
% -0.01
09:58

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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