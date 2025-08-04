FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6750 liradan, avro 47,1070 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 40,6730 liradan alınan dolar, 40,6750 liradan satılıyor. 47,1050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,1070 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,6580, avronun satış fiyatı ise 47,0870 lira olmuştu.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ENAG Temmuz enflasyonunu açıkladı!ENAG Temmuz enflasyonunu açıkladı!
Gayrimenkul sertifikası halka arz oluyor!Gayrimenkul sertifikası halka arz oluyor!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,67
40,68
% 0.07
09:28
Euro
47,07
47,08
% -0.17
09:28
İngiliz Sterlini
54,02
54,03
% -0.03
09:28
Avustralya Doları
26,33
26,34
% 0.07
09:28
İsviçre Frangı
50,37
50,40
% -0.39
09:28
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.29
09:20
Çin Yuanı
5,67
5,67
% 0.51
09:20
İsveç Kronu
4,20
4,20
% -0.24
09:28
Anahtar Kelimeler:
dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi

'Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar' O mesleklerde maaşlar yükseldi

'Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar' O mesleklerde maaşlar yükseldi

'Eski yoğunluk yok' 200 bin TL'den başlıyor! Satın almak isteyenlerin yolu düşüyor ama...

'Eski yoğunluk yok' 200 bin TL'den başlıyor! Satın almak isteyenlerin yolu düşüyor ama...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.