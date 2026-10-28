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İslam Memiş'ten altın için çarpıcı çıkış: 'Gizli plan şu'

Altın fiyatlarındaki düşüş ve petrol fiyatlarındaki yükseliş gündemdeki yerini korumaya devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken 'gizli plan' çıkışı geldi.

İslam Memiş'ten altın için çarpıcı çıkış: 'Gizli plan şu'
Hande Dağ

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. 28 Ekim 2026 tarihinde saat 14.57 itibarıyla gram altın 6.482 TL seviyesinde seyrederken ons altın ise saat 15.12 itibarıyla 4.048 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Diğer yandan Brent petrolün varil fiyatı ise bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 artarak 111,22 dolara çıktı. Altın fiyatlarındaki düşüş ve petroldeki yükseliş yatırımcının radarında kalmaya devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten canlı yayında çarpıcı bir değerlendirme geldi.

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İslam Memiş ten altın için çarpıcı çıkış: Gizli plan şu 1

Haber Global yayınında, Ekonomi Gazetesi'nin; Kapalıçarşı'da kuyumcuların kapanmaya başladığı, kapanan kuyumcu iş yerlerinin yerini baharat, hediyelik eşya ve taklit ürünü satan dükkanların almaya başladığı, yüksek maliyetler ve altın fiyatlarında yurt dışı piyasalarla oluşan makasın ihracatı, zayıf iç talebin de iç satışları baskılamasının kuyumculuk sektörünü kepenk kapatmaya zorladığına yönelik haberi sorulan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

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İslam Memiş ten altın için çarpıcı çıkış: Gizli plan şu 2

"2030 YILINA KADAR KUYUMCU PERAKENDE MAĞAZALARIN SAYILARINDA CİDDİ BİR AZALIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Doğru. Geçen yıl köşe yazılarımda da sık sık yazıyordum. Özellikle 2030 yılına kadar Türkiye genelinde birçok kuyumcunun artık perakende mağaza konusunda kapatacağını sık sık ifade etmiştim. Özellikle ilk darbeyi ithalat yasağından dolayı o makas aralıkları vardı, fiziki altına 12.500 dolara kadar işçilikler vardı. Bu yıl kapandı bu işçilikler ama sonuç itibarıyla bu işçilikler ciddi bir anlamda zarar ettirdi. Kapalı çarşı piyasasında dükkanların kirası altın olarak yıllık peşin alınıyor. Yani burada caddelerde mesela 1 kilo altın, daha güzel yerlerde 2 kilogram altın gibi altın üzerinden kiralıyorlar. O da her yıl bu yıl hariç her yıl düzenli olarak altın tarafında %50 ve üzerinde bir getiri olduğu için yükseliş olduğu için haliyle dükkan kiraları da artık önü alınamaz oldu. İşçilikli altınlar tarafında yine makas aralığından dolayı ciddi bir anlamda azalma var. Ben yüksek kiralı kuyumcuların tekrar kapatma arifesinde olacağını tahmin ediyorum ve 2030 yılına kadar kuyumcu perakende mağazaların sayılarında ciddi bir azalış olacağını düşünüyorum"

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İslam Memiş ten altın için çarpıcı çıkış: Gizli plan şu 3

Devamında Memiş "Artık yatırımcı alışkanlığı da değişti. Önceden işçilikli altınlarda çok yoğun satış vardı ama altın Türkiye'de artık takı ve süs eşyası olmaktan çıktı. Bir yatırım aracına döndü. Burada gram altınlarda, cumhuriyet altınları, çeyreklerde alım satım makas aralığı çok az olduğu için bu da dükkan kiralarını çıkarmıyor. Dolayısıyla kuyumculuk sektöründe perakende kuyumcu sayılarında 2030 yılına kadar ciddi bir düşüş olacağını geçen yıldan itibaren ifade ediyordum ve aynı düşüncem geçerli" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş ten altın için çarpıcı çıkış: Gizli plan şu 4

"GİZLİ PLANI BEN SİZE AÇIKLAYAYIM"

Piyasalarla ilgili değerlendirmelerini de aktaran Memiş "Yine petrolün yüksek olduğu bir güne başladık. 110 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Petrol karşısındaki bütün varlıklar yine satıcılı. Burada gizli planı ben size açıklayayım. Gizli plan şu; merkez bankalarını, Körfez ülkelerini ve ETF'lerde işlem yapan yatırımcıları yine altın satmak zorunda bırakıyorlar. Yani merkez bankalarının rezervlerini azaltmak zorunda bırakıyorlar. Merkez bankalarının rezervleri ne kadar çok azalırsa rekabet gücü bir o kadar azalmış olacak. Ve önemli olan soru şu, altın fiyatları bu kadar gerilenirken, baskılarken, burada gizli bir plan uygulanırken kim alıyor? Tabii ki başta Çin ve diğer merkez bankaları ciddi bir anlamda altın stoklarını artırıyor. O yüzden petrolün yükseldiği, altın fiyatlarının, gümüş fiyatlarının gerilediği bir gün yine karşımızda oluyor. Bu akşam Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Yarın resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı. Avrupa Merkez Bankası'nın yarın faiz kararını ve Lagarde'ın açıklamalarını takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.494,94
6.495,79
% -0.07
15:51
Ons Altın / TL
202.060,00
202.097,77
% -0.05
16:06
Ons Altın / USD
4.054,32
4.054,82
% -0.13
16:06
Çeyrek Altın
10.391,91
10.620,62
% -0.07
15:51
Yarım Altın
20.718,87
21.241,24
% -0.07
15:51
Ziynet Altın
41.567,64
42.352,57
% -0.07
15:51
Cumhuriyet Altını
43.042,00
43.684,00
% 0.58
12:05
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
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