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Son dakika: Altın, dolar ve petrol fiyatları yükseliyor! Kritik seviyeler bir bir aşıldı…

30.05.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın, dolar ve petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Analistler, bir süredir küresel pay piyasalarında sert düşüşlere neden olan enflasyon ve büyüme odaklı kaygıların tam olarak giderilemese de geri plana atıldığını belirterek, açıklanan veri ve sözle yönlendirmeler açısından kritik haftaya girildiğini söyledi. Peki piyasalarda hangi gelişmeler öne çıktı? İşte altın, dolar ve petrol fiyatları için son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar…

Son dakika: Altın, dolar ve petrol fiyatları yükseliyor! Kritik seviyeler bir bir aşıldı…

Son dakika: Küresel piyasalarda, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin azalması ile yeni haftanın pozitif başladığı görülürken, merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin hafta boyunca piyasaların seyrini belirlemesi bekleniyor. Haftanın en önemli gündem maddesi ise AB'nin Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketini ele alacağı toplantı oldu.

PETROL İKİ AYIN ZİRVESİNDE

Bu gelişmelerle brent petrol, AB toplantısında Rusya'ya petrol ambargosu konusunda bir uzlaşma olup olmayacağının yarattığı belirsizlik ve stoklardaki azalma ile yükselerek iki ayın zirvesine çıkarak 120 doları gördü.

Sabah saatlerinde yaşanan belirsizlik gelen son dakika heberi ile netliğe kavuştu. Avrupa Birliği’nin (AB) yarınki liderler zirvesi öncesinde Rus petrolüne ambargo uygulanması konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

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DOLAR HAFİF YÜKSELİŞTE

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ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi arka arkaya 3. haftayı da düşüşle tamamlayarak yüzde 2,75'te dengelendi. Dolar endeksi ise geçen hafta yüzde 1,3 gerileyerek 101,6'dan kapanmasının ardından bugün 101,5'e indi. 20 yılın zirvesini gören endeks yurt içinde kuru destekleyerek 16,50 sınırına yaklaştırmıştı. Ancak endeksteki gerileme ile kur 16,30 seviyelerinde yatay hareketlerini yeni haftada da sürdürüyor.
Yurt içinde beklenen bir verinin olmadığı haftanın ilk günü, yurt dışında Almanya enflasyon rakamları takip edilecek. ABD piyasaları ise bugün kapalı. Bugün Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu var. Genel kuruldan piyasaya yansıyacak mesajlar da önemli.

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ALTINDA KRİTİK SEVİYE GEÇİLDİ

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Uluslararası piyasada altının onsu ise kritik seviye olarak görülen 1860 doların üzerine yükseldi. Ons altın fiyatı bugün 1862 dolardan işlem görüyor.
965 liradan açılış yapan altının gram fiyatı ise gün içi en yüksek seviyesi olan 981 liranın üzerini görmesinin ardından şu sıralar 976 liradan alıcı ile buluşuyor.


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