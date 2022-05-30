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Petrol 2 ayın zirvesinde: Akaryakıt fiyatları...

30.05.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol, AB toplantısında Rusya'ya petrol ambargosu konusunda bir uzlaşma olup olmayacağının yarattığı belirsizlik ve stoklardaki azalma ile yükselerek iki ayın zirvesine çıktı. Petrol fiyatlarındaki artış sonrası vatandaş akatyakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerini araştırmaya başladı. İşte petrol ve akartakıt piyasasındaki son gelişmeler ve güncel rakamlar...

Petrol 2 ayın zirvesinde: Akaryakıt fiyatları...

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasının da aralarında olduğu 6'ncı yaptırım paketini görüşeceği toplantı öncesi 2 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 120,50 dolar seviyesini gördü. NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 1 dolar artışla 116,08 dolardan işlem görüyor.

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STOKLARIN AZALMASI FİYATLARA DESTEK VERİYOR

Analistler iki gün sürecek AB toplantısında Rusya'ya petrol ambargosu konusunda bir uzlaşma olup olmayacağının yarattığı belirsizliğin yanı sıra, yaz sezonu öncesi ABD ve AB'de akaryakıt stoklarının azalmasının fiyatlara destek verdiğini vurguluyorlar.

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Brent petrolünü 120,34 dolar/varil direncini kırmaya çalıştığını belirten analistler buranın kırılması halinde 121,60 dolar/varil seviyesinin hedeflenmesini bekliyorlar. Direncin kırılamaması halinde ise 119,16 dolar seviyesine kadar geri çekilme olabilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte güncel benzin motorin ve LPG litre fiyatları...

İSTANBUL
Benzin: 24,98 TL
Motorin: 24,44 TL
LPG: 11,40 TL

ANKARA
Benzin: 25,07 TL
Motorin: 24,48 TL
LPG: 11,60 TL

İZMİR
Benzin: 25,09 TL
Motorin: 24,49 TL
LPG: 11,40 TL

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