Petrol 2 ayın zirvesinde: Akaryakıt fiyatları...

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasının da aralarında olduğu 6'ncı yaptırım paketini görüşeceği toplantı öncesi 2 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 120,50 dolar seviyesini gördü. NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 1 dolar artışla 116,08 dolardan işlem görüyor.

STOKLARIN AZALMASI FİYATLARA DESTEK VERİYOR

Analistler iki gün sürecek AB toplantısında Rusya'ya petrol ambargosu konusunda bir uzlaşma olup olmayacağının yarattığı belirsizliğin yanı sıra, yaz sezonu öncesi ABD ve AB'de akaryakıt stoklarının azalmasının fiyatlara destek verdiğini vurguluyorlar.

Brent petrolünü 120,34 dolar/varil direncini kırmaya çalıştığını belirten analistler buranın kırılması halinde 121,60 dolar/varil seviyesinin hedeflenmesini bekliyorlar. Direncin kırılamaması halinde ise 119,16 dolar seviyesine kadar geri çekilme olabilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte güncel benzin motorin ve LPG litre fiyatları...

İSTANBUL

Benzin: 24,98 TL

Motorin: 24,44 TL

LPG: 11,40 TL

ANKARA

Benzin: 25,07 TL

Motorin: 24,48 TL

LPG: 11,60 TL

İZMİR

Benzin: 25,09 TL

Motorin: 24,49 TL

LPG: 11,40 TL

