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Altın fiyatından şaşırtan hamle! Tahminler gecikmedi: “Batı, masaya güçlü bir şey getirirse yeniden…”

26.02.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının 3. Gününde son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken altın fiyatlarında şaşırtan bir hamle geldi. Perşembe günü son 1,5 yılın zirvesini gören ons altın ve 2 ayın en yükseğine çıkan gram altında sert düşüşler oldu. Küresel piyasalarda altın ve doları düşüren son dakika gelişmesi ise Ukrayna ve Rusya’nın masada buluşabilme ihtimali oldu. Peki 26 Şubat cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları verileri…

Altın fiyatından şaşırtan hamle! Tahminler gecikmedi: “Batı, masaya güçlü bir şey getirirse yeniden…”

Altın fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son dakika açıklaması sonrası resmen başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile son 1,5 yılın en yüksek seviyesi olan 1.973,96 dolara dokundu. Altın fiyatları ABD ve AB’nin açıkladıkları yaptırımlarının zayıf kalmasının etkisiyle seyri tersine çevirerek zirveden düştü. Ons altın fiyatı şu sıralar yüzde 2’ye yakın değer kaybederek 1890 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Sinem Eryılmaz

Küresel altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan gram altın ise Perşembe günü Dün 920 TL ile son iki ayın zirvesine çıkmasının ardından dün 855 liradan günü kapatmıştı. Ancak gram altın 26 Şubat Cumartesi günü 2 ayın zirvesinden yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek 837 liraya geriledi.

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ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI DA DEĞER KAYBETTİ

Zirvenin yaşandığı gün 1460 TL’ye çıkan çeyrek altın bugün yüzde 5’e yakın kayıp vererek 1391 liraya düştü. Cumhuriyet altını 6 bin 279 TL’yi görmesinin ardından bugün yüzde 7,5 değer kaybederek 5 bin 704 TL’ye geriledi.

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ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN NEDEN DÜŞTÜ?

Küresel piyasalarda altın ve doları düşüren gelişme ise Ukrayna ve Rusya’nın masada buluşabilme ihtimali oldu. Çin, Rusya’ya müzakere önerdi ve Rusya buna sıcak baktığını açıkladı. Ukrayna’nın da savaşı durdurup masada çözüme gidilmeli çağrısının ardından gelen bu haberler diplomasinin kullanılacağı beklentisini artırdı.

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“YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK”

Rusya’nın işgalinin ve Batı’nın buna cevabının piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren OANDA kıdemli piyasa analisti Craig Erlam, “Altın fiyatları yükselmeye devam edecek ve Batı masaya daha güçlü bir şey getirirse, değerli metalin bir kez daha toparlandığını görebiliriz. Muazzam bir belirsizlik olduğu için altına çok fazla iştah var” ifadelerini kullandı.

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HAFTA SONU UYARISI

RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Peter Mooses ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken altın yatırımcılarının daha fazla oynaklığa hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunurken, “Piyasa tepkisi, yaptırımların yardımcı olabileceğini ve bir gecede düşündüğümüz kadar güvenli bölgeye ihtiyacımız olmayacağını söylüyor. Bu yüzden metallerde bir miktar tasfiye gördük. Rusya’nın bir sonraki hamlesinin ne olduğunu göreceğiz. Özellikle hafta sonlarına girerken çok fazla oynaklık beklemeliyiz. Piyasaya geri dönmek ve altında long olmak isteyen herkes için olası bir satın alma fırsatı var” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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