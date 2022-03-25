Son dakika: Altın fiyatları için kurulan senaryoyu tek tek anlattı: İslam Memiş'ten çok konuşulacak değerlendirme! İşte Fed'in yeni taktiği

Son dakika: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve enflasyon endişeleri ile 2 bin 70 doları gören ons altın bir süredir 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı. Bu zirve sonrası geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed’in FOMC toplantısının ardından 1.895 dolara gerileyen altının ons fiyatı, Fed tarafından gelen agresif faiz artışı açıklamaları ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin baskısıyla yatay yeniden yükselişe geçti. Ons Altın fiyatı değer kaybeden dolar endeksinin ve artan küresel endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününde 1962 direncine kadar yükseldi.

Analistler yükseliş için ilk etapta 1950 dolar direncinin takip edileceğini ve 2 bin dolarlı seviyelerin yeniden görülmesi için bu seviyenin kalıcı olarak aşılması gerektiğinin altını çizdi. 1.950 dolar seviyesi üzerinde 1962 ve 1975 dirençleri yer alırken, 1900 dolar seviyesi altında ise 1885, 1972 ve 1850 destekleri bulunuyor.

Gram altın ise bu hafta yükselişini yüzde 2’ye taşıyarak 937 lira seviyelerine kadar yükseldi. Haftanın son gününe 932 liradan başlayan gram altın fiyatı şu sıralar 935 liradan alıcı ile buluşuyor.

“FED, YENİ BİR TAKTİK UYGULUYOR”

Altın fiyatlarına ilişkin yatırımcılar araştırmalarını sürdürürken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çok konuşulacak kritik bir değerlendirme geldi. Önemli haber akışının olmadığı ve bu yüzden dar bant aralığına sıkışarak belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu ifade eden İslam Memiş, “Bu süreçle birlikte yatırımcıların da kafası karışık. Merkez bankaları faiz artırım sürecine girdi. ABD Merkez Bankası Fed 25 baz puan faiz artırımı yaparak piyasaları bozmadan bu sürece başlamak istedi. Hafta başında Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası başkanının da açıklamalarını takip ettik. Genelde şahin tondaki söylemleriyle süreci devam ettiren bir Fed var karşımızda. Bu bizim için bir sürpriz değil. Daha önce Fed için söylemle piyasaları baskılamaya devam edeceği, faiz artırımını yılda kez yapmak üzere bu süreci devam ettireceği yönünde ifadelerimiz vardı. Şimdi ise yeni bir taktik uyguluyorlar” diye konuştu.

“ALTIN FİYATLARINI BİR GECEDE BASKILAYABİLİRLER”

Fed’in faiz artırım süreci ile birlikte normal şartlarda emtia fiyatlarının sert bir şekilde gerilemesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş şunları söyledi:

“Ons altının 1900, beraberinde gram altının 900 lira seviyesinin altına gerilemesi gerekiyordu. Ama onlar için şöyle bir risk de var. Emtia fiyatlarını aslında bir gecede baskılayabilirler. Böyle bir imkân var. Altın ve gümüş satarak bu fiyat gerilemelerini istedikleri an yapabilirler. Bu güç onların elinde var. Ama bu onlar için tehlike arz ediyor. Çünkü sert bir şekilde ons altını baskılarlarsa burada tekrar alım fırsatı oluşacağı için dünyadaki bütün yatırımcılar buradan yararlanacaktır.”

“YATIRIMCININ DOLARI BIRAKMASINI İSTEMİYORLAR”

Ancak karşılarında dolardan uzaklaşılmasını istemeyen yatırımcıların olduğunu kaydeden İslam Memiş, “Eğer altın ve ons fiyatında bir operasyon yapılırsa, yüksek enflasyonla karşı karşıya olan yatırımcı güvenli liman olarak altın alımı yapacak. Bunu engellemek için sert düşüşleri gerçekleştirmiyorlar. Ons altında 1900-1950 dolar aralığında bir sıkışma var. Agresif yükseliş oldu ama sert bir geri çekilmeden sonra bu seviyelerde sıkıştı. Ons altının baskılanmasını yatırımcıların doları bırakmasını istemedikleri için yapıyorlar. Bu süreci bir sonraki toplantıya kadar devam ettireceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



