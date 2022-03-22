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Son dakika: Altın fiyatları ile ilgili çok konuşulacak yorum: Hızla düşer...

22.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın ve dolar fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin olarak nitelendirilen açıklamaları sonrası karışık bir seyir izliyor. Piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının etkileri devam ederken yatırımcılar "Gram altın ve ons altın fiyatı 22 Mart Salı ne kadar? Dolar kaç TL?" sorularını araştırıyor. Analistler altın fiyatları için yaptığı tahminlerde savaşa işaret etti. İşte piyasalarda öne çıkan son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...

Son dakika: Altın fiyatları ile ilgili çok konuşulacak yorum: Hızla düşer...

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası Fed'in para politikasındaki tutumu da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada gerekmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerini aktarırken, gelecek toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bıraktı.

Tahvil piyasalarında Powell'ın konuşmasının ardından yüzde 63 ihtimalle mayısta 50 baz puan faiz artırımına gidileceği fiyatlanırken, sene sonunda politika faizi tabanının yüzde 2,25 olacağı öngörülüyor.

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Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalarla birlikte müzakereler de devam etse de, iki tarafın görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı. Rusya'nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ultimatom vermesine karşın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şehri terk etmeyeceklerini açıkladı. Zelenskiy, ayrıca Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle yarın Brüksel'deki temaslarının ardından perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek. Analistler, söz konusu toplantılardan çıkacak sonuçların piyasalar üzerinde etkili olabileceğine dikkati çekti.

PİYASALARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle ABD'nin tahvil piyasalarında satış baskısı da artarken, 30 yıllık tahvil faizi ile 5 yıllık tahvil faizi arasındaki fark yüzde 0,2 ile 2007'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, iki tahvil getirisi arasındaki farkın azalmasının ekonomik daralmanın habercisi olmasından endişe ediliyor.

BRENT PETROL

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Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselmeye devam ediyor. Petrol fiyatları dünkü sert yükselişin ardından bugün de yüzde 2'nin üzerinde artışla yeniden 120 dolar sınırına yaklaştı. Brent petrol varil fiyatı 119 doları aşarken ABD tipi ham petrol 114 doların üzerinde.

DÖVİZ KURLARI

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Döviz kurları haftanın ikinci gününde de yatay hareketlerini sürdürüyor. Dolar/TL 13,80'in; euro/TL ise 16,30'un hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 16,27 lira seviyesinde kırmızıda gösteriyor. Euro/dolar paritesi dün yüzde 0,41 değer kaybetmesinin ardından bugün de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0990 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/yen paritesi bugün 120,5 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 120,3 seviyesinden alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI

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Altının ons fiyatı Avrupa’da savaşın başlamasından bu yana 1.900 doların üzerinde tutunuyor. Ancak ytırımcıların Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle küresel büyümedeki riskleri değerlendirdiği ortamda Powell’ın konuşmaları sonrası altın fiyatları sakin bir seyirle güne başladı. Altının ons fiyatı şu sıralar 1937 dolardan değerleniyor. Gram altın fiyatı ise 922 liradan işlem görüyor.

Capital. com baş piyasa stratejisti David Jones altın fiyatları konusunda yaptığı değerlendirmesinde, “Altın için istila kaynaklı ivme ve spekülatif öfkenin son 10 gün içinde büyük ölçüde soğuduğunu gördük” dedi. ED&F Man Capital Markets analisti Edward Meir ise Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin veya bir anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, altının oldukça hızlı bir şekilde düşebileceğini ifade etti.


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