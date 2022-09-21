Son dakika: ALTIN VE DOLAR Fed faiz kararı sonrası ne oldu? İşte piyasalardaki son durum…

Son dakika haberi: Altın ve dolar Fed faiz kararı sonrası hareketlendi. Tüm dünyanın merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı nihayet açıklandı. Buna göre banka faizleri beklentiler doğrultusunda 75 baz puan yükselterek politika faizini yüzde 3 - 3,25 aralığına yükseltti.

Dolar endeksi, bugün açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde 110,87 seviyesine çıkarak 20 yılın zirvesini görmüştü. Endeks 7 Eylül’de 110,76 ile en yüksek seviyeyi görmesinin ardından ECB faiz kararıyla 107,70’e gerilemişti. Fakat ABD’de enflasyonun yüksek kalması, istihdamın ise canlı olması Fed’in agresif faiz sürecine devam edeceği beklentisini artırdı. Böylelikle dolar endeksi de bugün yeni zirveyi gördü. Dolar endeksi faiz kararı sonrası 111 seviyesinin de üzerine yükselerek rekorunu yeniledi. Endeks şu sıralar 111,22 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL’DE REKOR DENEMELERİ

Dolar kuru bugün 18,35’e çıkarak 20 Aralık’ta görülen tarihi zirveye yaklaştı. Yarın ise TCMB faiz kararı ile oynaklığın artması bekleniyor. TCMB’nin bu ay faizi sabit tutması beklenirken 50 baz puanlık indirim de tahminler arasında yer alıyor. Faiz kararı sonrası dolar/TL kapalı piyasada 18,33'ün üzerine yükseldi.

ALTIN İKİ YILIN DİBİNDEN TOPARLANDI

Altın fiyatları ise Fed faiz kararı öncesinde 1654 dolara gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini gördü. Düşüşte Fed’in bu ay 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı ve yılın kalan iki toplantısında da faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle zirve yapan dolar endeksi etkili oldu. Ons altın Fed faiz kararı sonrasında altın fiyatları 1672 dolardan değerleniyor.

ALTIN FİYATLARINA RUSYA DESTEĞİ

Bu hafta içinde 1.660 dolar üzerinde işlem gören kıymetli metal, faiz kararı öncesinde yükselen dolara rağmen bugün primlendi. Bunun sebebi ise Rusya’dan gelen açıklamalar oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa’nın Ukrayna’ya verdiği desteği artırmasını ve Rusya’nın egemenliğinin korunması için kısmi sıkı seferberlik ilan etti. Yapılan açıklamada askeri stratejinin değişmediği, ek 300 bin yedek askerin orduya alınacağı belirtildi.

Kısmi seferberlik açıklamasının ardından altın 1.662 dolardan 1.677 dolara çıktı. Fiyattaki günlük değişim oranı fazla değil, ancak dolar baskısına karşın jeopolitik gerilimin yeniden artması altının bugünkü kaybını durdurdu.

Gram altın ise 985 liradan güne başlamasının ardından 982 liradan kapanış yapmıştı. Altının gram fiyatı şu sıralar serbest piyasada 1004 liradan değerleniyor.



