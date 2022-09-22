FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Son dakika: Altın ve dolar Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? İşte piyasalardaki son durum…

Son dakika: Altın ve dolar Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? İşte piyasalardaki son durum…

22.09.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 12 seviyesine düşürdü. Faiz kararı sonrası altın ve dolar fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki altın ve dolar/TL kuru ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

Son dakika: Altın ve dolar Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? İşte piyasalardaki son durum…

Son dakika: Altın ve dolar Fed faiz kararı sonrası hareketlendi. Dolar/TL kuru bu sabah tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın fiyatları ise düşmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararın ardından Merkez Bankası faiz kararı bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizi yüzde 12 seviyesine düşürdü.

TCMB,geçtiğimiz ay haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit bırakılacağı beklentisine karşın 100 baz puanlık indirim kararı almış ve yüzde 13 seviyesine çekmişti.

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz indirimine ‘devam’SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz indirimine ‘devam’

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte sabah 18,37 çıkarak rekor kıran dolarda yükseliş görüldü. Faiz kararı sonrası dolar 18.40'ı aştı. Euro/TL ise 18.20'yi aştı.

GÜNCEL DOLAR FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed faiz artırımı kararı sonrası dolar uluslararası piyasalarda da güçlendi. Dolar endeksi 20 yılın yeni zirvesi olan 111,72'ye çıkarken yükseliş hafta başından bu yana yüzde 2'yi, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 17'yi buldu.

Euro/dolar 0,98 seviyesinden işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ONS ALTIN İKİ YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Altın fiyatları ise dün Fed faiz kararı öncesinde 1654 dolara gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini görmüştü. Düşüşte Fed’in bu ay 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı ve yılın kalan iki toplantısında da faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle zirve yapan dolar endeksi etkili oldu. Faiz kararı sonrası 1695 dolara kadar yükselmesinin ardından bugün 1697 dolar seviyelerinde hareket etti.

alti-fiyatlari

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatları bir süredir 970-985 lira aralığında hareket ediyor. Dün 982 liradan günü kapatan altının gram fiyatı Fed kararı sonrası kapalı piyasada 1004 liraya kadar yükseldi. Ancak bugün faiz kararı sonrası 984 lira seviyelerinde bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar ve altın için kritik bekleyiş! FED bitti ama...Dolar ve altın için kritik bekleyiş! FED bitti ama...
Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...
Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...
Anahtar Kelimeler:
dolar merkez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Tahminler peş peşe geldi

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Tahminler peş peşe geldi

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

TOKİ sosyal medyadan duyurdu! Taksit artışları...

TOKİ sosyal medyadan duyurdu! Taksit artışları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.