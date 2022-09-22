Son dakika: Altın ve dolar Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? İşte piyasalardaki son durum…

Son dakika: Altın ve dolar Fed faiz kararı sonrası hareketlendi. Dolar/TL kuru bu sabah tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın fiyatları ise düşmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararın ardından Merkez Bankası faiz kararı bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizi yüzde 12 seviyesine düşürdü.

TCMB,geçtiğimiz ay haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit bırakılacağı beklentisine karşın 100 baz puanlık indirim kararı almış ve yüzde 13 seviyesine çekmişti.

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte sabah 18,37 çıkarak rekor kıran dolarda yükseliş görüldü. Faiz kararı sonrası dolar 18.40'ı aştı. Euro/TL ise 18.20'yi aştı.

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DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed faiz artırımı kararı sonrası dolar uluslararası piyasalarda da güçlendi. Dolar endeksi 20 yılın yeni zirvesi olan 111,72'ye çıkarken yükseliş hafta başından bu yana yüzde 2'yi, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 17'yi buldu.

Euro/dolar 0,98 seviyesinden işlem görüyor.

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ONS ALTIN İKİ YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Altın fiyatları ise dün Fed faiz kararı öncesinde 1654 dolara gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini görmüştü. Düşüşte Fed’in bu ay 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı ve yılın kalan iki toplantısında da faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle zirve yapan dolar endeksi etkili oldu. Faiz kararı sonrası 1695 dolara kadar yükselmesinin ardından bugün 1697 dolar seviyelerinde hareket etti.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatları bir süredir 970-985 lira aralığında hareket ediyor. Dün 982 liradan günü kapatan altının gram fiyatı Fed kararı sonrası kapalı piyasada 1004 liraya kadar yükseldi. Ancak bugün faiz kararı sonrası 984 lira seviyelerinde bulunuyor.



