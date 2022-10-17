Son dakika... Dolar için kritik süreç başladı: Fed ve ABD’li dev banka ters düştü! ‘Dolardaki güçlenme…’

Son dakika… Dolar yatırımcıları için bu hafta ve takibinde 2 Kasım’a kadar olan kritik süreç başladı. Dolar/TL kuru yukarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi yönlü hamlelerini devam ettirirken, “Dolar ne kadar oldu, kaç TL?" soruları araştırma konusu oldu. Güncel ve canlı rakamlar yakından takip edilirken ABD Merkez Bankası (Fed) üyesinden dolar için kritik bir açıklama geldi. İşte dolar kuruna ilişkin son dakika haberinin detayları…

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Yurt içinde gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, gelecek hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

FED’İN FAİZ HAMLESİ NE OLACAK?

Öte yandan dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler küresel pay piyasalarında oynaklığı artırmaya devam ederken Fed’in 2 Kasım’daki faiz kararı da merak ediliyor. Fed yetkililerinin geçtiğimiz hafta boyunca yaptıkları açıklamalarda, şahin duruşlarında değişiklik olmadığı görülürken, yıl sonunda politika faizinin yüzde 4,5 ila 5 arasında olması gerektiğine yönelik fikir beyan edenlerin sayısı artıyor. Söz konusu yönlendirmeler ise Kasım ve Aralık’ta 75'er baz puan faiz artışına işaret ediyor. Hatta buna kesin gözüyle bakılıyor.

FED ÜYESİ BULLARD: ‘DOLARDA GÜÇLENME HAFİFLEYECEKTİR’

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed faiz artırımlarına ara verme noktasına ulaştığında, ABD dolarının Fed'in faiz artırımlarından bulduğu desteğin de hafifleyeceğini söyledi. Washington'da yapılan IMF-Dünya Bankası güz dönemi toplantıları çerçevesinde düzenlenen bir panelde konuşan Bullard, "Fed politikası daha güçlü bir dolar üretti. Fed faiz oranın enflasyon üzerinde anlamlı şekilde aşağı yönlü baskı yaratacak bir noktaya ulaştığında, artık faiz artırımlarına devam etmek gerekmediğinde dolarda bu güçlenme hafifleyecektir" dedi.

Bullard, diğer merkez bankalarının politikalarında yapacakları ayarlamalara göre, ABD dolarında başka hareketler görülebileceğini de vurguladı. Konuşmasında Fed'in faiz artırımlarının finansal piyasalarda göreceli olarak düşük bir kargaşaya yol açtığını da ifade eden bullar, "Fed faiz artırımlarının yol açtığı kargaşa nette sıfır değil, ancak bu kadar hızlı artırımlardan bekleyebileceğinize göre düşük" dedi.

ABD’Lİ DEV BANKA TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Ancak ABD'nin en büyük bankalarından birisi olan Citigroup bu tahminin tam aksini söylüyor. Dev bankaya göre göre dolar rallisi küresel ekonomideki mevcut yavaşlama sona ermeden ve büyüme yeniden ivme kazanmadan sona ermeyecek. Citigroup stratejistleri ekonomik durgunluk süresince doların güvenli liman olmaya devam edeceğini öngördü. Citi’ye göre Fed’in faiz artış hızında yavaşlaması bile doların zirve yükselişinin önüne geçemeyecek.

Aralarında Jamie Fahy’nin de olduğu stratejistler yayımladıkları notta ekonomik yavaşlama sona erene kadar doların küresel rakip para birimlerine göre daha yüksek getiri sağladığı için “saklanmak için en güvenli yer olacağını” belirtti.

“ANA SENARYO DEĞİŞMELİ”

Doların güç kaybetmesi için ‘ana senaryo’nun değişmesi gerektiğini vurgu yapan Citi analistlerine göre, göre Fed’in faiz artış boyutunu azaltması da doların zirve yükselişinin önüne geçemeyecek. Stratejistler geçtiğimiz 20 yılda doların yönünü aşağı çevirmesinde küresel ekonomik görünümün ana faktör olduğuna dikkat çekerken, “Dolarda zirveye sadece Fed’in faiz indirdiği ve ABD dışı küresel büyümenin dip yaptığı dönemde ulaşılacak” diye yazdı.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD dolar endeksi haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlarken şu sıralar 112,81 seviyesinde bulunuyor. Yurt içinde dolar/TL kurunda ise oklar yeşili gösteriyor. Kur 17 Ekim günü 18,58 liradan alıcı ile buluşuyor. Euro/TL ise 18,11 liradan değerleniyor.

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