Son dakika: Dolar kuru 15 lirayı aştı!

Son dakika: Dolar fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla güne yükselişle başlamasının ardından gün ortasında 15 seviyesinin üzerine aştı. Dolar/TL son olarak geçen Aralık ayının ortasında 15 seviyesinin üzerindeydi.

Euro/TL de benzer artışlarla 15,85'ten el değiştiriyor.

Dolar endeksi 104,2 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 0,5 artışla 104,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,30 değer kaybıyla 1,0519'dan alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA FED ETKİSİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha "şahin" politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolar talebinin artmasında etkili olduğunu aktaran analistler, tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini vurguladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,16 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 3,14 seviyesine bulunuyor.

Analistler, bugünün veri gündeminin zayıf olduğuna işaret ederek, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon verilerinin döviz piyasalarının yönü açısından önemli olacağını bildirdi.



