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  4. Son dakika: Dolar/TL kuru 16,50’yi gördü! Gram altın 1000 lira yolunda...Tüm dikkatler mayıs ayı enflasyon verisinde…

Son dakika: Dolar/TL kuru 16,50’yi gördü! Gram altın 1000 lira yolunda...Tüm dikkatler mayıs ayı enflasyon verisinde…

03.06.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bugün mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanacak. Geçtiğimiz ay yüzde 70 sınırında olan yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 75'i geçeceği tahmin ediliyor. Enflasyon rakamları öncesinde dolar/TL kurunda hareketlenme hız kazanırken, 20 Aralık sonrası kur ilk kez 16,50'yi test etti. Ons altındaki düşüşe rağmen dolar kurundan destek bulan altının gram fiyatı yükselişini sürdürdü. Bu sabah gram altın fiyatı 1000 liraya bir adım daha yaklaşmış durumda.

Son dakika: Dolar/TL kuru 16,50’yi gördü! Gram altın 1000 lira yolunda...Tüm dikkatler mayıs ayı enflasyon verisinde…

Son dakika: Haftanın son işlem gününün en önemli verisini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) duyuracak. Piyasaların odağında mayıs ayı enflasyon rakamları olacak. Analistler enflasyonun aylık yüzde 4,55 artacağını, yıllık oranın ise yüzde 76,15 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

TÜİK, Nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 7,25 artışla yıllık yüzde 69,97'ye ulaştığını açıklamıştı. Üretici fiyatları ise geçen ay yıllık yüzde 121,8 artış göstermişti.

ÖNCÜ GÖSTERGELER ‘YÜKSELİŞ SÜRECEK’ DİYOR

Enflasyonun öncü göstergesi olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mayıs ayına ilişkin fiyat endeksleri de yükselişin süreceğine işaret etti. İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 5,84 artış kaydederken toptan fiyatlar ise yüzde yüzde 5,76 oranında arttı. Böylece İstanbul'da perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti. Böylelikle 1998'den bu yana görülen en yüksek artış oldu.

DOLAR KURU 16,50’Yİ GÖRDÜ

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Enflasyon rakamları öncesinde 16,45'in üzerinde tutunmaya çalışan dolar/TL kuru, 2022 yılındaki en yüksek seviyesini gördü. Böylece kur haftanın son işlem gününde 16,50’ye yükseldi.

GRAM ALTIN

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Ons altın fiyatlarındaki yatay hareketlere rağmen dolar/TL kurundaki yükselişten destek bulan gram altın fiyatı da 988 liradan güne başlamasının ardından en yüksek 993 TL'yi gördü. Altının gram fiyatı şu sıralar 989 liradan değerleniyor.


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