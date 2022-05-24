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Son dakika: Dolar/TL kuru 16 lirayı aştı: Yılbaşından bu yana yüzde 20 değer kazandı

24.05.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar/TL kuru dünkü 'tahvil' haberleri sonrasında yüzde 1'e yakın gerilemesinin ardından bu sabah piyasa açılışından sonra 16 liranın üzerine çıktı. Piyasalar bugün devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı. Analistler ise hareketliliğin bir süre daha süreceğini ifade ediyor. İşte dolar fiyatı için son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: Dolar/TL kuru 16 lirayı aştı: Yılbaşından bu yana yüzde 20 değer kazandı

Son dakika: Küresel piyasalarda, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerle karışık bir seyir izlenirken dolar/TL kurunda hareketli saatler yaşanıyor. Dün enflasyona dayalı tahvil haberleri ile 15,70’i gören dolar kuru bu sabah yükselişle başladı. Güne 15,92’den başlayan kur 16 liranın üzerini gördü. Euro/TL 17,14 civarında değerleniyor. Yılbaşından bu yana kurda yaşanan yükseliş yüzde 20'yi aştı.

FED AÇIKLAMALARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Yüksek seyreden enflasyon karşısında merkez bankalarının daha agresif faiz artırımlarına başvurmak zorunda kalacağı ve bu durumun ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri gündemdeki yerini korusa da dün pay piyasalarında toparlanma isteği öne çıktı. Risk iştahındaki artışta, göreve geldiği Ocak 2021 sonrası ilk Asya turuna çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın, Eski Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Çin'e yönelik uygulanan tarifelerini yeniden gözden geçireceği sinyalini vermesi etkili oldu. Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hisse senetlerindeki düşüşü sınırlamak ve varlık fiyatlarını istikrara kavuşturmak için politika adımı atabileceği beklentileri de yatırımcı kararlarına olumlu yansıdı.

Dolar kurunda 'tahvil' düşüşü kısa sürdü! Peki dolar düşecek mi, yükselecek mi? İşte ayrıntılar...Dolar kurunda 'tahvil' düşüşü kısa sürdü! Peki dolar düşecek mi, yükselecek mi? İşte ayrıntılar...

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gelecek iki ay içinde beklenen yarım puanlık faiz artışlarının ardından enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkiyi değerlendirmek için faiz artırımına eylülde ara vermenin mantıklı olabileceğini söyledi.

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DOLAR ENDEKSİ BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar endeksi, dün 102 sınırına kadar gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 2,78 seviyesinden yüzde 2,86'ya kadar yükselmesinin ardından, yüzde 2,84'te dengelendi.

EURO DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tahvil alım programı kapsamındaki net alımların üçüncü çeyreğin başında bitmesini beklediğini belirterek, "Bu, ileriye dönük rehberliğe uygun olarak temmuzda yapacağımız toplantıda bir faiz artışına izin verecek." ifadesini kullandı. Açıklamalar sonrası Euro/dolar paritesi dün yüzde 1,2 artarak 1,07 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini test etti.

“OYNAKLIK BİR SÜRE DAHA SÜREBİLİR”

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını bildirdi.


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