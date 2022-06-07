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Son dakika: Dolar/TL kuru 2022 yılı rekorunu tazeledi! Yükseliş sürecek mi? İşte analistlerin dolar kuru tahmini

07.06.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar/TL kuru 7 Haziran Salı günü de yatırımcıların gündeminde yer alırken döviz piyasalarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar ve euro kuru bugün 2022 yılı zirvesini bir kez daha yeniledi. Peki bugün dolar/TL kuru kaç TL oldu? Dolar yükselişi sürecek mi? İşte döviz kurlarına ilişkin son dakika haberleri ve analistlerden flaş tahminler…

Son dakika: Dolar/TL kuru 2022 yılı rekorunu tazeledi! Yükseliş sürecek mi? İşte analistlerin dolar kuru tahmini

Son dakika: Dolar/TL kuru yeni güne de hareketli başladı. Küresel piyasalarsa resesyon endişeleri ve yüksek enflasyon ana gündem maddeleri olmaya devam ediyor. ABD dolar endeksi 102 seviyesinin üstünde kalmaya devam ederken yurt içinde ise dolar/TL kurunda yükseliş devam ediyor. 16,60 lira seviyesinin üzerinde güne başlayan kurda 2022 yılının zirvesi bir kez daha güncellendi. Şu sıralar 16,64 seviyesinde olan kur yıl rekorunu 16,68’e taşıdı. Euro/TL kuru ise 17,84'ü gördü.

Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gerekirse faizleri daha da indirebiliriz” söylemleri sonrasında piyasalarda süper bononun gündemde olmadığını ve uygulanan politikalara devam edileceği yönünde beklentiler oluştu. Piyasa analistleri bu nedenle kurda yükselişin devamını beklediklerini ifade etti.

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DOLAR İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Dolar/TL kuru için teknik değerlendirme yapan analistler, “Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 16,68 ve 16,75 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 16,50 ve 16,40 TL destek seviyeleri takip edilebilir” ifadelerini kullandılar.

DOLARİZASYON YENİDEN ARTTI

Öte yandan dolardaki yükselişin önüne geçmek ve düşük faiz politikası nedeniyle tercih edilmeyen TL mevduatı daha cazip hale getirip döviz talebini azaltmak için devreye alınan kur korumalı TL mevduat hesabı bankacılık sektöründe mevduatta dolarizasyonu arttırmış durumda. KKM devreye girdiği ilk hafta TL mevduatın KKM hariç toplam mevduat içindeki payı 37,35 seviyesinde iken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 27 Mayıs haftası verisinde KKM hariç TL mevduatın payı yüzde 28,15'e geriledi.


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