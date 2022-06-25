Son dakika: Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Piyasalar alt üst oldu: Asıl fiyatlama pazartesi! Uzmanlar uyardı: ‘Daha sert önlemler gelebilir, bir süre daha…’

Son dakika haberi: Dolar ve altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından getirilen yeni düzenlemeye göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif Döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

DOLAR KURUNDA YÜZDE 5’E YAKIN GERİLEME

Bu kararın ardından döviz kurlarında ve altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Güne 17,33 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici yeni adımları duyurmasının ardından 16,4798 ile 6 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Kurda yüzde 5'e yakın düşüş yaşandı. Euro/TL ise 18,34 TL'den 17,39 TL seviyesine kadar geriledi. Kararın ardından Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 784 baz puana geldi.

GRAM ALTINDA 1 GÜNLÜK KAYIP 45 LİRA

Altın fiyatları ise hafta boyunca gözünü kulağını ABD Merkez Bankası Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelecek açıklamalara çevirmişti. 20 Aralık’ta Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin devreye alınması öncesinde 1062 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, o tarih sonrası 500 liranın altını görmüştü. Ancak dolar/TL kurunun geçtiğimiz haftalarda 17,50 TL’yi görmesiyle altının gram fiyatı yeniden tüm zamanların zirvesine gözünü dikmiş ve 1040 lirayı görmüştü. Gram altın fiyatları daha sonra düşüşe geçerek 1010-1025 lira aralığında hareket etti. Ancak dünkü karar sonrası dolar kurunda yaşanan sert düşüş gram altında da kayıpları beraberinde getirdi ve 971 liraya kadar düştü. 1016 liradan güne başlayan altının gram fiyatı 1 günde yatırımcısına 45 lira kaybettirdi.

Ancak piyasa kapanışı sonrası duyurulan yeni düzenlemeye ilişkin asıl fiyatlamanın pazartesi yansıması bekleniyor.

DOLAR İÇİN İTALYAN BANKADAN TAHMİN

Dolar fiyatı için yatırımcılar tüm dikkatlerini yapılan açıklamalara çevirirken UniCredit Research analistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını agresif şekilde devam ettirmeyi planladığı ortamda ABD dolarının 2022'nin geri kalan bölümünde de önde gelen para birimleri karşısında güçlü kalmaya devam edeceğini öngördüler. Ancak analistler, ABD dolarında gelecek yıl hafif şekilde aşağı yönlü bir düzeltme yaşanmasını beklediklerini de ortaya koydular.

UniCredit'in döviz piyasası stratejisti Roberto Mialich yaptığı değerlendirmede, "Fed'in faiz artırımları Aralık ayında sona erdikten sonra daha az güçlü bir ABD doları öngörüyoruz. Kısmi bir düzeltmenin 2023'ün son bölümünde daha belirgin olmasını, Fed'in 2023 dördüncü çeyrekte para politikasını gevşetmeye başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

UniCredit, euro/dolar paritesinin 2023 dördüncü çeyrekte 1,12 seviyesine kadar yükselmesini bekliyor.

“DAHA SERT ÖNLEMLER GELEBİLİR”

Tera Yatırım tarafından BDDK’nın kararı sonrası yayımlanan değerlendirmede dolardaki hareketliliğe ilişkin, “Döviz kurları anlamında kaçınılmaz olarak etkiler elbette olacaktır. Kurların bir süre veya bir miktar düştüğünü görebiliriz. Döviz işlemlerine bir anlamda sınırlama getirilmesi anlamında düzenlemelerin aşamalarının ilerletilmesi daha sert önlemleri de getirebilir” ifadeleri yer aldı.

“Enflasyon konusu problematik ve faizler konusunda da artırmama konusunda net bir kararlılık var. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Nureddin Nebati’nin hafta içi yaptığı açıklamalarda ‘enflasyonda mücadele önceliği ve döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısının azalacağı’ değerlendirmeleri çerçevesinde, enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratacak her türlü unsurun idari kararlarla kontrol altına alınması çalışmaları devam ettirilebilir” denilen açıklamada, “Olağanüstü ekonomik koşullar da elbette buna neden oluyor; küresel enflasyon problemi, jeopolitik sorunlar ve Türkiye’nin kendi ekonomi politikaları da bu koşulların ana elemanları” şeklinde yorum yapıldı.



