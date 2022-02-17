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Son dakika: Dolar ve altını olanlar dikkat! Merkez Bankası faiz kararına piyasaların ilk tepkisi

17.02.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası gözler dolar ve altın fiyatlarına çevrilirken yatırımcılar, “TCMB faiz kararı sonrasında dolar/TL ne kadar oldu? Altın kaç TL” sorularını araştırmaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatında son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Dolar ve altını olanlar dikkat! Merkez Bankası faiz kararına piyasaların ilk tepkisi

Son dakika… Dolar/TL dün 13,59’dan tamamlamasının ardından yeni güne yatay başlamıştı. Kur Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesinde 13,63 seviyesine kadar yükseldi.

Merkez Bankası 2022 Şubat ayı toplantısında faizleri sabit tuttuğunu açıkladı. Faiz kararı sonrasında döviz kurlarında kayda değer hareketler yaşanmadı. Dolar/TL 13,62; euro/TL 15,50-52 bandında değerleniyor.

GRAM ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Gram altın fiyatı ise güne 819 liradan başlamasının ardındangün içinde en yüksek 828 lirayı gördü. Gram altın faiz kararı sonrasında 827 seviyesinden alıcı ile buluşuyor.

PİYASALAR SAKİNLEDİ

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin bir analiz yayımladı. Raporda, "TCMB'nin TL'nin getirisini belirgin negatif bölgeye taşıyan faiz indirimleri ardından aralık ayında dolar/TL tarihi zirvelerini görürken bu enflasyonist bir sarmala da dönüştü. Daha sonra ise kamunun kur riskini üstlendiği mevduatlar ve maliyetli döviz müdahaleleri piyasayı ciddi şekilde sakinleştirmeyi başardı" ifadeleri yer aldı.

"Kurumlar ve bireyler artık güvenli bir liman olarak gördükleri döviz mevduatına yönelmiyor" ifadesinin kullanıldığı analizde, “Aksine kur korumalı mevduata 350 milyar TL'lik yönelim oldu ve bu tutarın yaklaşık yarısı da döviz cinsi hesapların TL'ye dönüştürülmesinden geldi” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları TCMB
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