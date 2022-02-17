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Son dakika: Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararını açıkladı

17.02.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 Şubat ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. TCMB buna göre yüzde 14 olan faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakma kararı aldı.

Son dakika: Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararını açıkladı

Son dakika: Geçen yıl 500 baz puan faiz indirimine giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasalar tarafından merakla beklenen şubat ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB, faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.

Eylül ayında faiz indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, Eylül’den Aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14’e kadar çekmişti. Aralık ayındaki son toplantı metninde Mart ayı sonuna kadar mevcut durumun gözleneceği ifade edilmişti.

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PPK METNİNDE BENZER AÇIKLAMALAR

Merkez Bankası'ndan PPK sonrası yapılan yazılı açıklamada bir önceki toplantıdaki metinle benzer ifadeler yer aldı.

TCMB karar metninde alınmış olan kararların birikimli etkilerinin yakından takip edildiğini ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüldüğünü ifade etti.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğunu söyleyen TCMB sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngördü.

"ZİHİNLERDE ENFLASYON ARTACAK OLGUSU OLUŞTU"

Dünya Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz, Habertürk canlı yayınında Merkez Bankasının faiz kararının ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Baz etkisinden bahsetmek gerekir. Endeksten kaldır baz etkisini enflasyonu indirmiş olursunuz ama hayat pahalılığı olduğu yerde duruyor. Elektrik fiyatlarında yüzde 25’lik bir indirim söz konusu, çiftçiye verilen gübrede bir indirim söz konusu. Bütün bunlar diğer etkenlerden çok daha etkili olacak. Açıkçası bizde enflasyonu asıl zıplatan kur oldu. Kur yukarılarda 18’leri dolaştı ve bir çizgi oluştu. Zihinlerde enflasyonun daha artacağı olgusu oluşturdu, ki zaten enflasyonun en berbat, en yapışkan ve en fazla uğraşılması gereken tarafı da budur. Ekonomik endeksler rakamlardan ziyade bizim zihnimizde fiyatlar daha da artacak algısı bunu çözecek olan hükümetin bu konu ile ilgili acil reçeteleri nedir ve bunu uygulayabiliyor mu?"

FED’İN KARARI TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEYECEK

Şeref Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekçi tespit, kapsayıcı çözüm ve güvenilir uygulayıcı ile bu enflasyon aşağı çekilebilir. Cumhurbaşkanımız 'faiz, döviz, enflasyon prangasını söküp atacağız' demişti. Tamam şimdi faiz etkisizleşti ama Mart’ta yeniden etkili olacak. Zaten bu faizleri indirme konusunda söylemlerin devamı ve kura etkisi biraz daha konuşulabilir. Ama daha önemli bir etken geliyor. Fed denen bir kurum var. Bütün dünyanın rezerv parasını ayar veren onun faiz artırımı ve petrol fiyatlarının getireceği çok daha büyük baskılar yurt dışı kaynaklı gelecek. Bu durumda biz Mart ayında buluştuğumuzda acaba biz bu sefer acaba kaç puan indirdiğini mi yoksa acaba kaç puan çıkardığını mı tartışacağız. Çünkü dışarıdan gelen başka bir etki de Fed’in faiz artırımının ne olacağı olacak."

YABANCI KURUMLARIN TAHMİNİ

Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda Merkez Bankası’nın politika faizini Şubat ayındaki toplantıda sabit bırakacağını fakat piyasa koşullarının TCMB’yi ilk çeyreğin sonlarına doğru faiz artırımına zorlayacağını düşündüklerini belirtmişti.
Unicredit, politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasını beklediğini ve Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri daha da indirmeyi deneyebileceğini söyledi.
Societe Generale de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra ziyaretinde Türk lirasının istikrara kavuşmasına yaptığı vurgunun altını çizerek Merkez Bankası’nın politika faizini ve gelecek aylarda da bir faiz indirimi olmayacağını düşündüğünü dile getirmişti.

ERDOĞAN: FAİZ TARTIŞMASI GÜNDEMDEN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon, faiz ve döviz kuru ile ilgili çok net mesajlar verdi.

Erdoğan, fiyat artışlarını gördüklerini, önlemleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan, enflasyon konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı, "Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinde de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Programımızı adım adım uyguluyoruz. Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Sıra da enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek var" dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022 yılının kalanına ilişkin açıkladığı faiz kararı tarihleri ise şöyle:

17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022


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