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Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 20 Aralık sonrası yeni zirve...

13.05.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar/TL kuru yükselişine bugün de devam ederek 15,51’in üzerine çıktı. Haftaya 14,97’den başlayan kur 15,51’e çıkarak 20 Aralık sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 20 Aralık sonrası yeni zirve...

Son dakika: Dolar fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Piyasalar yüksek oynaklığın yaşandığı bir haftayı geride bırakmaya hazırlanırken, dolar 20 Aralık sonrası en yüksek seviyeyi görerek 15,51 seviyelerini test etti.

ABD’de TÜFE’nin ardından ÜFE’nin de beklenen düşüşü göstermemesi piyasalarda şahin Fed ve resesyon fiyatlamasını artırdı.

Haftanın son işlem gününde dolar kuru 15,47; euro kuru 16,12 ve sterlin kuru 18,90 üzerinde işlem görüyor.

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20 YILIN VİRVESİNE ÇIKTI

Dolar göstergesi ise 105,0 seviyesine yaklaşarak 20 yılın zirvesine çıktı. EUR/USD paritesinin1,0350’ye gerilemesiyle gelişen ülke paralarındaki oynaklık arttı. TL, yüksek enflasyon ve düşük faiz nedeniyle kırılganlaşırken TCMB, diğer merkez bankalarıyla farklı politika izliyor. Bu durum da TL üzerindeki baskıyı artırdığı için gelişen ülke paralarına göre negatif ayrışma yaşanıyor.


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