FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Gram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin! İslam Memiş: Haziranda mola verecek

Gram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin! İslam Memiş: Haziranda mola verecek

23.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı kritik seviyeleri bir bir geçerken Finans Analisti İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi. "Altın ve dolar kuru ne yükselecek mi, düşecek mi?" diye merak eden yatırımcılara seslenen İslam Memiş, temmuz ayında yeni zirvelerin geleceğini ifade ederek altın tahmini yaptı. Analist ayrıca gram altın fiyatı için, "Haziranda bir mola vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL kuru ve gram altın fiyatı için bu hafta kritik bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uzun süredir 14 seviyesinde sabit tuttuğu faizler için yeni kararını duyuracak. Piyasanın beklentisi faizlerin bu ay da sabit tutulacağı yönünde olurken, Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun PPK metnindeki ifadeleri dikkatle takip edilecek.

iStock-1320780185

Öte yandan yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankası Fed’in hamleleri, Çin’deki koronavirüs vakaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı piyasalardaki önemini koruyor.

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?

Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesinin, ülke ekonomisini resesyona sürükleyeceği endişeleri pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, yıl başından bu yana endekslerde yaşanan düşüşlerin yüzde 20'ye yaklaşması ayı piyasası korkularını gündeme getirdi. Bu gelişmelerle piyasalarda Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarından çıkacak mesajlar piyasaların odağında olacak.

iStock-1285637129

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Altın fiyatları, gerileyen doların altına destek sağlamasıyla bir haftadan uzun sürenin zirve seviyesini gördü, ancak ABD'nin Hazine tahvil getirilerindeki yükselişler kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içerisinde 1.853 dolar ile 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,2 artarak 1.848 dolara yükseldi. Gram altın ise 942 liradan hafta açılışı yapmasının ardından şu sıralar 955 liradan işlem görüyor.

iStock-176041510

DÖVİZ KURLARI VE PARİTELER

Geçen hafta yüzde 3,01'den yüzde 2,79'a kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftanın açılışında yüzde 2,82 seviyesinde bulunuyor. Üst üste 6 haftalık yükseliş serisine son vererek geçen haftayı yüzde 1,4 düşüşle 103'ten tamamlayan dolar endeksi ise bugün 102,7 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksindeki düşüş paralelinde euro/dolar paritesi de Ocak 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviyeden yükselişe geçti ve 1,05 seviyesinde dengelendi. Dolar/İngiliz sterlini paritesi de 4 haftalık düşüşün ardından geçen hafta yüzde 1,8 arttı ve 1,25 seviyelerine yükseldi. Dolar/TL, geçen hafta yüzde 2,7 yükselerek 15,90’dan kapanış yapmıştı. Kur haftanın ilk işlem gününde 15,94 seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL ise 16,90 liradan alıcı ile buluşuyor.

iStock-1353861942

Altın ve döviz kurlarında yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Geçen haftadan itibaren yükseliş trendinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Satış yapanların zarar edeceği bir dönemdeyiz. Mayıs, haziran, temmuz döneminde beklemeye dayalı politika izleyeceğimiz, ve temmuzda yeni pik seviyeleri göreceğimizi söylemiştim. Özellikle haziranda biraz daha iç ekonomiye dayalı gelişmeleri takip edeceğimizi, temmuz ayında yeni zirvelerle ‘devam mı, tamam mı?’ sorusuna cevap arayacağız" dedi.

"EURODA 17 TL SÜRPRİZ DEĞİL"

Dolar/TL kurunun serbest piyasada 16 lirayı çoktan geçtiğini söyleyen İslam Memiş, "TL’deki değer kayıpları haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Dolar 15,95 seviyesinde ama serbest piyasada 16,10 seviyelerine kadar işlem gerçekleştiriyor. Euro/dolar paritesinin yükselmesine rağmen dolar kuru yükseliyor. Yukarıda 17 TL seviyesini kıran euro/TL kuru olacak. Büyük bir ihtimalle sürpriz olmayacak. Euro/dolar paritesinin yükseleceğini söylemiştim. Euro/dolar paritesi şu an 1,0595 seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

iStock-1295574478

ALTIN FED TOPLANTISINI BEKLİYOR

Ons altının haziran ayındaki Fed toplantısı sonrasında yükselişe geçeceğini dile getiren İslam Memiş fiyat tahminini de paylaştı. İslam Memiş, "Ons altın direnç seviyelerini yukarı yönlü kırdı. Ons altındaki yükselişler 1865 dolar seviyelerine kadar devam edebilir ama buradan kâr satışı gelebilir. Çünkü ons altındaki yükseliş trendi 1780’den başladı. Bant aralığımız 1780- 1880 dolar aralığı. Gelecek ay yapılacak Fed toplantısına kadar bu aralığı takip eder. Fed toplantısından sonra ise 1880-1980 dolar aralığını takip edersiniz" dedi.

iStock-1275277599

GRAM ALTINDA 1000 LİRA TAHMİNİ

İslam Memiş gram altın fiyatlarının temmuzda 1000 lirayı aşacağını söylerken şunları kaydetti:

"Gram altın ise 950 lira seviyelerinde. 965 lira seviyesi direnç olarak takip edilecek. Nisan ayı ile final yapmamızdan itibaren mayısta yükseliş trendi devam ediyor. 940 lira direnç seviyesi çabucak kırıldı. Şimdi 965 liranın da kırıldığını göreceğiz. Çünkü temmuzda 1000 lira seviyesinin üzerinde bir rakamla yolumuza devam edeceğiz. Ancak haziranda bir mola vereceğiz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...19 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...
Ücretsiz izinlerle ilgili flaş karar! Ücretsiz izinlerle ilgili flaş karar!
Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyorKiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye de yaşıyorsak kritik haftayı bırak kritik olmayan dakika mı var her dakika, her saniye kritik ve diken üstünde yaşıyoruz.
milleti oyalamaktan dış güç chp stokçu vs den başka hiç bir ekonomik politikası olmayan hükümet vah vah

En Çok Okunan Haberler

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?

Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?

Otomobil fiyatlarına yüzde 20 zam yolda...

Otomobil fiyatlarına yüzde 20 zam yolda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

Son hali çok üzdü! Pınar Altuğ'dan destek

Son hali çok üzdü! Pınar Altuğ'dan destek

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

“Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

“Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.