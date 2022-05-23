Gram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin! İslam Memiş: Haziranda mola verecek

Dolar/TL kuru ve gram altın fiyatı için bu hafta kritik bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uzun süredir 14 seviyesinde sabit tuttuğu faizler için yeni kararını duyuracak. Piyasanın beklentisi faizlerin bu ay da sabit tutulacağı yönünde olurken, Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun PPK metnindeki ifadeleri dikkatle takip edilecek.

Öte yandan yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankası Fed’in hamleleri, Çin’deki koronavirüs vakaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı piyasalardaki önemini koruyor.

Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesinin, ülke ekonomisini resesyona sürükleyeceği endişeleri pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, yıl başından bu yana endekslerde yaşanan düşüşlerin yüzde 20'ye yaklaşması ayı piyasası korkularını gündeme getirdi. Bu gelişmelerle piyasalarda Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarından çıkacak mesajlar piyasaların odağında olacak.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Altın fiyatları, gerileyen doların altına destek sağlamasıyla bir haftadan uzun sürenin zirve seviyesini gördü, ancak ABD'nin Hazine tahvil getirilerindeki yükselişler kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içerisinde 1.853 dolar ile 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,2 artarak 1.848 dolara yükseldi. Gram altın ise 942 liradan hafta açılışı yapmasının ardından şu sıralar 955 liradan işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARI VE PARİTELER

Geçen hafta yüzde 3,01'den yüzde 2,79'a kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftanın açılışında yüzde 2,82 seviyesinde bulunuyor. Üst üste 6 haftalık yükseliş serisine son vererek geçen haftayı yüzde 1,4 düşüşle 103'ten tamamlayan dolar endeksi ise bugün 102,7 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksindeki düşüş paralelinde euro/dolar paritesi de Ocak 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviyeden yükselişe geçti ve 1,05 seviyesinde dengelendi. Dolar/İngiliz sterlini paritesi de 4 haftalık düşüşün ardından geçen hafta yüzde 1,8 arttı ve 1,25 seviyelerine yükseldi. Dolar/TL, geçen hafta yüzde 2,7 yükselerek 15,90’dan kapanış yapmıştı. Kur haftanın ilk işlem gününde 15,94 seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL ise 16,90 liradan alıcı ile buluşuyor.

Altın ve döviz kurlarında yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Geçen haftadan itibaren yükseliş trendinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Satış yapanların zarar edeceği bir dönemdeyiz. Mayıs, haziran, temmuz döneminde beklemeye dayalı politika izleyeceğimiz, ve temmuzda yeni pik seviyeleri göreceğimizi söylemiştim. Özellikle haziranda biraz daha iç ekonomiye dayalı gelişmeleri takip edeceğimizi, temmuz ayında yeni zirvelerle ‘devam mı, tamam mı?’ sorusuna cevap arayacağız" dedi.

"EURODA 17 TL SÜRPRİZ DEĞİL"

Dolar/TL kurunun serbest piyasada 16 lirayı çoktan geçtiğini söyleyen İslam Memiş, "TL’deki değer kayıpları haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Dolar 15,95 seviyesinde ama serbest piyasada 16,10 seviyelerine kadar işlem gerçekleştiriyor. Euro/dolar paritesinin yükselmesine rağmen dolar kuru yükseliyor. Yukarıda 17 TL seviyesini kıran euro/TL kuru olacak. Büyük bir ihtimalle sürpriz olmayacak. Euro/dolar paritesinin yükseleceğini söylemiştim. Euro/dolar paritesi şu an 1,0595 seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALTIN FED TOPLANTISINI BEKLİYOR

Ons altının haziran ayındaki Fed toplantısı sonrasında yükselişe geçeceğini dile getiren İslam Memiş fiyat tahminini de paylaştı. İslam Memiş, "Ons altın direnç seviyelerini yukarı yönlü kırdı. Ons altındaki yükselişler 1865 dolar seviyelerine kadar devam edebilir ama buradan kâr satışı gelebilir. Çünkü ons altındaki yükseliş trendi 1780’den başladı. Bant aralığımız 1780- 1880 dolar aralığı. Gelecek ay yapılacak Fed toplantısına kadar bu aralığı takip eder. Fed toplantısından sonra ise 1880-1980 dolar aralığını takip edersiniz" dedi.

GRAM ALTINDA 1000 LİRA TAHMİNİ

İslam Memiş gram altın fiyatlarının temmuzda 1000 lirayı aşacağını söylerken şunları kaydetti:

"Gram altın ise 950 lira seviyelerinde. 965 lira seviyesi direnç olarak takip edilecek. Nisan ayı ile final yapmamızdan itibaren mayısta yükseliş trendi devam ediyor. 940 lira direnç seviyesi çabucak kırıldı. Şimdi 965 liranın da kırıldığını göreceğiz. Çünkü temmuzda 1000 lira seviyesinin üzerinde bir rakamla yolumuza devam edeceğiz. Ancak haziranda bir mola vereceğiz."



