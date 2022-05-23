Son dakika: Euro 17 liranın üstüne çıktı! Dolarda düşüş hızlandı

Dolar/TL, aralıksız yükselişin ardından neredeyse 16'ya ulaşırken euro/TL yeni haftanın ilk gününde 17 seviyesinin üzerine çıktı. Böylece Euro, 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 17 liranın üzerine yükseldi. Geçen hafta 15,99'ları test eden dolar/TL ise, bugün en yüksek seviye olarak 15,9720'ye kadar tırmandıktan sonra eksiye döndü ve 15,80'in altına indi.

DOLAR 3 HAFTADA YÜZDE 8 YÜKSELDİ

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı ancak henüz bu seviyenin üstünü test etmedi. TL, dolar karşısında ay başından beri yaklaşık yüzde 8'in üzerinde değer kaybı yaşadı.



