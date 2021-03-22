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Son dakika: Euro kuru ne kadar oldu? |22 Mart anlık Euro kuru ne kadar?

DOVİZ HABERLERİ  | 22.03.2021 01:15 | Son Güncelleme

Cumartesi günü Merkez Bankası’nda yapılan görev değişikliğinin ardından yatırımcıların gözü piyasalardaki değişimlerde. Şu an için Türkiye piyasaları kapalı olsa da erken saatte açılan Asya piyasalarında Euro 9,98 TL’den işlem görüyor. Yaşanan bu hareketlilik yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Son dakika: Euro kuru ne kadar oldu? |22 Mart anlık Euro kuru ne kadar?

Yatırımcıların son yapılan değişikliklerden sonra gözü döviz piyasalarındaki hareketliliğe çevrildi. Saat farkı sebebiyle erken açılan yurtdışı piyasalarında Euro kurunda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yatırımlarını döviz kuruna gerçekleştirecek olan yatırımcılar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi.

Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

ANLIK EURO NE KADAR?

22 Mart 2021 Pazartesi itibarı ile Euro/TL parametresi 9.98 TL'den değer görüyor.

TCMB'DE AĞBAL'IN YERİNE KAVCIOĞLU ATANDI!

Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Kavcıoğlu bankacılarla görüştü

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'nin üst düzey bankacılardan edindiği bilgiye göre, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile toplantıda kritik mesajlar verdi. Toplantıda Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin altını çizdiği öğrenildi.

Toplantıda Kavcıoğlu'nun verdiği diğer ana mesaj ise, yeni dönemde Merkez Bankası'nın politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönündeki vurgular oldu. Toplantıda takvim dışı para politikası kurulu toplantısı olmayacağı mesajları da öne çıktı.


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