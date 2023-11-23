SON DAKİKA: Faiz kararı sonrası dolar ne olur? Döviz piyasasında rekorlar bir bir aşıldı: O ihtimal gerçekleşirse ‘30 TL’ye kapı aralayabilir

Son dakika haberi… Dolar/TL kuru bugün piyasaların kapalı olduğu saatte 28,88’e kadar yükseldi. Dün 28,82 seviyelerinden günü kapayan dolar kuru açılış sonrası 28,8552 TL'ye kadar yükselerek rekorunu bir kez daha üst seviyeye taşıdı. Kur şu dakikalarda 28,84 TL seviyesinde hareket ediyor.

BİR AYDA YÜZDE 3 ARTIŞ

Son bir ayda kurda yüzde 3’e yakın artış kaydedildi. Yılbaşından bu yana ise dolar kuru yüzde 55’e yakın arttı.

EURO DA YÜKSELİYOR

Euro fiyatları, gün içinde 31,5970 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,36 artışla 31,54 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,14 TL'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Piyasalarda rekor günü yaşanırken tüm gözler bugün saat 14.00’te açıklanacak Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Ekonomistler ‘250 baz puanlık artış’ olmasını beklediklerini dile getirerek tek görüşte birleşti.

“250 BAZ PUANLIK ARTIŞ DOLARI DESTEKLEYEBİLİR”

Faiz kararı sonrası dolar kuru için tahminde bulunan Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “TCMB faizinin tepe noktası yüzde 40 olarak öngörülüyor. Parasal sıkılaşmanın birikimli etkileri değerlendirildiğinde, faizin 250 baz puan arttırılması bekleniyor. Ancak doların yükseliş ivmesini kesmediğini görüyoruz. Dolayısıyla, hem kurun hem de enflasyonun yükselişini durdurmak için beklentilerin ötesinde bir faiz arttırımı gerekiyor” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Beklentiler dahilinde 250 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleşirse dolarda 30 TL, Borsa İstanbul’da ise 8200 seviyesinin kısa sürede aşılması kuvvetle muhtemel.”







