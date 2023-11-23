FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. SON DAKİKA: Faiz kararı sonrası dolar ne olur? Döviz piyasasında rekorlar bir bir aşıldı: O ihtimal gerçekleşirse ‘30 TL’ye kapı aralayabilir

SON DAKİKA: Faiz kararı sonrası dolar ne olur? Döviz piyasasında rekorlar bir bir aşıldı: O ihtimal gerçekleşirse ‘30 TL’ye kapı aralayabilir

23.11.2023 10:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: ‘Dolar bugün ne kadar, kaç TL?’ sorusuna yanıt arayanlar için döviz kurlarındaki son durum piyasaların açılması ile belli oldu. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL kuru yeni rekor seviyesini gördü. Euro da yükselişine devam etti. Peki faiz kararı sonrası dolar ne olur? Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, beklenilen 250 baz puanlık artışın olması halinde dolar/TL kuru için kısa vadede 30 TL rakamının telaffuz edileceğini dile getirdi.

SON DAKİKA: Faiz kararı sonrası dolar ne olur? Döviz piyasasında rekorlar bir bir aşıldı: O ihtimal gerçekleşirse ‘30 TL’ye kapı aralayabilir

Son dakika haberi… Dolar/TL kuru bugün piyasaların kapalı olduğu saatte 28,88’e kadar yükseldi. Dün 28,82 seviyelerinden günü kapayan dolar kuru açılış sonrası 28,8552 TL'ye kadar yükselerek rekorunu bir kez daha üst seviyeye taşıdı. Kur şu dakikalarda 28,84 TL seviyesinde hareket ediyor.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın için dikkat çeken tahmin Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın için dikkat çeken tahmin
Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor

BİR AYDA YÜZDE 3 ARTIŞ

Son bir ayda kurda yüzde 3’e yakın artış kaydedildi. Yılbaşından bu yana ise dolar kuru yüzde 55’e yakın arttı.

DOLAR (13)

EURO DA YÜKSELİYOR

Euro fiyatları, gün içinde 31,5970 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,36 artışla 31,54 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,14 TL'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Piyasalarda rekor günü yaşanırken tüm gözler bugün saat 14.00’te açıklanacak Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Ekonomistler ‘250 baz puanlık artış’ olmasını beklediklerini dile getirerek tek görüşte birleşti.

iStock-952120950

“250 BAZ PUANLIK ARTIŞ DOLARI DESTEKLEYEBİLİR”

Faiz kararı sonrası dolar kuru için tahminde bulunan Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “TCMB faizinin tepe noktası yüzde 40 olarak öngörülüyor. Parasal sıkılaşmanın birikimli etkileri değerlendirildiğinde, faizin 250 baz puan arttırılması bekleniyor. Ancak doların yükseliş ivmesini kesmediğini görüyoruz. Dolayısıyla, hem kurun hem de enflasyonun yükselişini durdurmak için beklentilerin ötesinde bir faiz arttırımı gerekiyor” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Beklentiler dahilinde 250 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleşirse dolarda 30 TL, Borsa İstanbul’da ise 8200 seviyesinin kısa sürede aşılması kuvvetle muhtemel.”


Canlı Döviz Kurları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Memur zammına ek çifte kazanç!Memur zammına ek çifte kazanç!
Anahtar Kelimeler:
dolar Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor

Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor

Memur zammına ek çifte kazanç!

Memur zammına ek çifte kazanç!

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın için dikkat çeken tahmin

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın için dikkat çeken tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.