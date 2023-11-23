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SON DAKİKA: Gram altın için ‘vazgeçilmez’ dedi: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın için dikkat çeken tahmin: O iki aralık yeni rekor seviye olacak

23.11.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları son dakika haberleri Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatırımcıların radarına girmiş durumda. Ons altın fiyatı üzerindeki baskı azalırken rekor seviyelerin bir bir kırıldığı gram altın fiyatı içinse yeni tahminler ortaya çıktı. Piyasa Uzmanı Şirin Sarı yeni rekor seviye için o iki rakamı işaret etti. İşte 23 Kasım Perşembe anlık, canlı, güncel altın grafiği ile gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…

SON DAKİKA: Gram altın için ‘vazgeçilmez’ dedi: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın için dikkat çeken tahmin: O iki aralık yeni rekor seviye olacak

Son dakika haberi… ABD piyasaları bugün Şükran Günü sebebi ile kapalı. Yılın sonlarına yaklaşırken tatil sezonu başlıyor. ABD MErkez Bankası (Fed) toplantısı ile başlayan ve sonrasında ABD TÜFE veri sonuçlarıyla devam eden risk iştahı temkinli iyimser mod da devam ediyor.

Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor

Önceki gün açıklanan Fed tutanaklarında şahin bir görünüm sergilendi. Komite üyelerinin oybirliği ile aldıkları faiz kararına ek ‘gerekirse faiz artışı yapabiliriz’ söylemi de korundu. Piyasa enflasyon ile mücadelede elde edilen kazanımlardan dolayı Fed’den faiz artışı beklemiyor hatta faiz indirimi beklentilerini de öne çekiyor. Ekonomistler yaptıkları yorumda ‘Ekonomilerin durumlarını da göz önüne aldığımızda merkez bankalarının sıkılaşma süreçlerini tamamladığını düşünüyoruz’ dediler.

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Yurt içinde ise ekonomi yönetiminin adımları takip edilirken bugün piyasaların yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanacak. Faizlerin 250 baz puan artarak 37,5 seviyesine gelmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI (2)

ONS ALTINDA BASKI AZALDI

Tüm bunları Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik riskler de eklenince ons altın fiyatı 2000 dolar üzerinde dikkat çeken bir yerleşme çabasına girdi. Enflasyon tehlikesinin de ortadan kalkmaya başlaması ABD 10 yıllık faizinde oluşan baskının azalmasını sağlıyor. Bu noktada reel getirinin azalması altın talebini güçlü kılıyor. Ons altın bu sabah 1995 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTIN (25)

GRAM ALTINDA REKOR KIRILDI

Lokal tarafta gram altın fiyatı yeni rekor seviyeleri bir bir aşıyor. 1855 liranın üzerine yükselerek tarihi zirvesini güncelleyen altının gram fiyatı faiz kararı öncesi 1849 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.166 TL, Cumhuriyet altını 12.921 TL ve 22 ayar bileziği gram fiyatı da 1.844 TL seviyelerinde yer alıyor.

GRAM ALTIN (57)

“FAİZDE SONA GELİNDİ, ALTINA DESTEK VERECEK”

Piyasalar hareketli bir dönemden geçerken ‘altın düşecek mi, yükselecek mi’ sorusu da yatırımcıların gündemindeki sıcaklığını arttırmış durumda. Konuya ilişkin beklentilerini ve altın tahminini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Yeniden genişlemeci politika altın tarafını yukarı yönlü destekliyor. Merkez bankalarının altın miktarını artırması hala altın tarafında da destekleyici unsur. Faiz adımlarının sona yaklaşması yani dünyada artık sıkılaşmanın belki uzun bir süre daha sürebileceği ama faiz adımlarını sona gelmiş olması altını pozitif yönde destekleyecek nedenlerden bir tanesi.”

GRAM ALTIN (61)

ALTININ GRAM FİYATI İÇİN TAHMİN

Şirin sarı, bundan sonra devam eden süreçle ilgili şu ifadeleri aktardı:
"Hem dolardaki yükseliş hem de ons altındaki yükseliş gram altını vazgeçilmez enstrümanlardan bir tanesi yaptı. Burada 2 bin 300 - 2 bin 400 TL bandına kadar yükselişleri öngörüyoruz. Çünkü ons altında da 2 bin, 2 bin 100 TL bandı ön plana çıkıyor. 1800 lira üzerinde kaldıkça gram altında güçlü tarafta kalmaya devam edecek."


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