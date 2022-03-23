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  4. Son dakika: İslam Memiş dolar fiyatı için öyle bir rakam verdi ki! Merkez Bankası bunu yaparsa...

Son dakika: İslam Memiş dolar fiyatı için öyle bir rakam verdi ki! Merkez Bankası bunu yaparsa...

23.03.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatı Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle hareket etmeye devam ediyor. 14,80 lira seviyelerindeki hareketini sürdüren dolar/TL kuru yatay seyrini koruyor. Euro/TL’de de aynı hareketler söz konusu. Petrol fiyatları ise üst üste 5’inci günde de yükseldi. Ons altın fiyatı savaş sonrası 1900 dolar üzerinde tutundu. Gram altı fiyatı 900-920 lira aralığında sıkıştı. "Gram altın fiyatı 22 Mart Salı ne kadar? Dolar kaç TL?" İşte 23 Mart Çarşamba piyasalarda anlık, canlı, güncel rakamlar.

Son dakika: İslam Memiş dolar fiyatı için öyle bir rakam verdi ki! Merkez Bankası bunu yaparsa...

Fed, geçen haftaki toplantıda faizleri, 2018 Aralık ayından beri ilk kez, çeyrek puan artırdı ve bu yıl bu oranda altı kez daha artırılabileceğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Pazartesi günü Ulusal İşletme Ekonomileri Birliği konferansında yaptığı açıklamada merkez bankasının, artan enflasyonu durdurma isteğini vurgulayarak politikacıların “gerekli adımları” atacağını belirtti ve, “Eğer faizleri 25 puandan daha fazla artırmanın uygun olduğuna karar verirsek öyle yaparız” dedi.

Powell'ın Mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışına işaret ettiği konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed yetkililerinin de faiz artışlarında agresif bir tutumu desteklediği görülüyor.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalarla birlikte müzakereler de devam etse de, iki tarafın görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bugün Brüksel'deki temaslarının ardından yarın NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek. Analistler, söz konusu toplantılardan çıkacak sonuçların piyasalar üzerinde etkili olabileceğine dikkati çekti.

KÜRESEL TAHVİLLERDE REKOR DÜŞÜŞ

Bu gelişmelerle aralarında Fed'in de olduğu küresel merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için para politikasını sıkılaştırma hedefine ilerlerken küresel tahvillerde rekor düşüş kaydedildi. Bloomberg'in küresel tahvil endeksi 2021'deki zirve seviyesinden yüzde 11 düştü. Bu, 1990'dan bu yana endekste görülen en sert düşüş oldu. 2008 finansal krizi döneminde endeks yüzde 10,8 gerilemişti.

BRENT PETROL

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Beyaz Saray'dan gelen "ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak" açıklaması petrol fiyatlarını yukarı çekti. ABD tipi ham petrol 111 doları aşarken, Brent petrolde 117 doların üzerini test etti.

DÖVİZ KURLARI VE ATIN FİYATLARI

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Dolar/TL kuru 23 Mart Çarşamba günü 14,82 seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor. Euro/TL’de de benzer hareketler söz konusu. Euro bu sabah 16,35’ten el değiştiriyor.
Altının ons fiyatı Avrupa’da savaşın başlamasından bu yana 1.900 doların üzerinde tutunuyor. Yatırımcıların Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle küresel büyümedeki riskleri değerlendirdiği ortamda altının ons fiyatı yeni günde 1922 dolardan değerleniyor. Gram altın fiyatı ise 916 liradan işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN TCMB FAİZ KARARI TAHMİNİ

Foreks Haber Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların geçtiğimiz haftalara göre sakin bir açılış yaptığını söyleyerek, “Dövizde, emtia ve gram bazlı fiyatlarda yukarı yönlü hareketler biraz daha sınırlı kalmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa merkez bankaları başkanlarının konuşmalarını takip ettik. Yine enflasyonla mücadele konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyerek faiz artırımlarından bahsediyorlar. Ben ABD Merkez Bankası Fed’in mayıs toplantısında 50 baz puan gibi bir faiz artırımıyla yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) baktığımızda da bu yıl faiz artırımı yapma ihtimalini kuvvetli görüyorum” ifadelerini kullandı.

“DOLAR 14 LİRANIN ALTINA SARKABİLİR”

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“Bundan sebeple dolar fiyatında yukarı yönlü atakların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum” diyen İslam Memiş, “Geçen ay 13,80 lira kırmızı çizgiydi. Her ne kadar 14,80 üzerindeki rakamlar test edilmeye çalışılsa da bu rakamların ben orta vadede kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yeniden 14 lira seviyesinin altına sarkma olabilir. Çünkü TCMB’nin faiz artırımı olasılığı her geçen gün yükselmekte” değerlendirmesini yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

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Ons altın ve gram altın fiyatında yıl içinde yeni rekorlar gelebileceğini vurgulayan İslam Memiş, “Altının gram fiyatında ise bir sıkışma gözlemliyoruz. Gram altın/TL fiyatı 900-920 lira aralığına sıkışmış durumda. Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerse sınırlı kalmaya devam ediyor. Ons altında yeniden 1880 dolar seviyesine bir geri çekilme bekliyorum. Gram altın fiyatında 850-900 bant aralığını takip ediyorum. Bu seviyelerin üzerinde gram altın almaya çok da sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. 900 liranın altına sarkmalarda kademeli almanın daha uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yıllık bazda ise hem ons hem de gram altında yeni rekorlar bekliyor olacağım” diye konuştu.


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