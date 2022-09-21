Son dakika: Rekora sadece 4 kuruş kaldı! Dolar/TL’de yıl içi zirve görüldü

Son dakika: Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesi dolar, küresel piyasalarda yükselişini sürdürürken TL karşısında da rekora doğru ilerliyor. Dolar/TL 18,35 ile bu yılın yeni zirvesini gördü. Kur, tarihi zirve olan 18,3958’e doğru ilerlemeye devam ediyor.

Piyasalar Fed’in 75 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor. Bununla beraber enflasyon ve büyüme tahminlerinde yapılacak değişiklik, yılın kalanında faiz artışına devam edilip edilmeyeceği, bilançoda nasıl bir yol izleneceği en çok merak edilen konu başlıkları. Fed Başkanı Powell’ın konuşmasıyla piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

TCMB’NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 9’uncu Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek. Geçen ay 100 baz puan faiz indiren bankanın bu ay faizi sabit tutması bekleniyor. Ancak piyasada 50 baz puanlık bir indirim de olası görülüyor.

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Analistler Ağustos’ta faiz indirimiyle 18,00 seviyesinin üzerine çıkan dolar kurunda, yeni bir faiz indiriminin çok yaklaşılan tarihi zirvenin aşılmasına neden olabileceğini belirtiyor.



