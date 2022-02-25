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Son dakika: Rusya-Ukranya gelişmeleri sonrası petrol, dolar, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

25.02.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, dolar fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasının ardından piyasalar hareketlendi. Döviz kurundaki hareketlilikle birlikte vatandaş altın fiyatları konusundaki araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL dün 14.62 seviyesine kadar yükseldikten ve günü 14 civarında tamamladıktan sonra bu sabah 14 civarında güne başladı. Ons altın 18 ayın zirvesine çıktı, Gram altın ise 871 seviyesini gördü. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri..

Son dakika: Rusya-Ukranya gelişmeleri sonrası petrol, dolar, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika: Altın, dolar ve petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya resmen operasyon başlatmasıyla hareketlendi. ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklamasıyla, gram altın da dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından dolar/TL yılbaşından bu yana seyrettiği 13.5 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü ilk kez kırmıştı. Dolar/TL dün 14.62 seviyesine kadar yükseldikten ve günü 14 civarında tamamladıktan sonra bu sabah 14 civarında güne başladı. Güncel döviz ve altın fiyatlarını özel sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.

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ONS ALTIN

Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenli liman olarak görülen altına talebi artırıyor. Hafta başında bir yılın zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Ancak Rusya’nın resmen işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.970 dolar seviyesini gördü ve son 18 ayın zirvesine çıktı. Rusya’daki savaş riskleri fiyatlandıktan sonra küresel risk iştahının toparlanmasıyla kazançlarının bir kısmını geri veren değerli metal, cuma günü sabah saatlerinde 1.912 dolar seviyesinde bulunuyor.

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GRAM ALTIN

Gram altın dün Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 900 lirayı aştı. Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar toparlamasıyla 1,5 yılın zirvesinden geriledi. Gram altın da dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yeniden 900 TL’nin altına indi.

Çeyrek altın 1.415 liradan, Cumhuriyet altını da 6.170 liradan satılıyor.

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PETROL FİYATI REKOR KIRDI

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş de devam etti. Brent Petrol dün askeri operasyonun ardından varil başına 100 dolar seviyesini kırarak 105 dolara kadar tırmanmıştı. Biden’ın konuşmasının ardından gece saatlerinde 94 dolara kadar gerileyen Brent, sabah saatlerinde 97 doların üzerinde işlem gördü.

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UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan uzmanlar, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

Bugün ayrıca ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini anımsatan uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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