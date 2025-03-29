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Sudan'ın para birimi nedir? Sudan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
29.03.2025 18:35
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Ülkelerin kendine özel kültürü, toplulukları, dilleri, dinleri, kabul edilen para birimleri ve çeşitli özellikleri bulunur. Bazı ülkeler coğrafi açıdan ya da siyasi bakımdan çeşitli nedenlere bağlı olarak bazı ortak noktalara sahip olabilirler.

Sudan'ın para birimi nedir? Sudan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Para birimleri, uluslararası alanda geçerlilik kazanabilmeleri için bazı resmi standartlara göre belirlenirler. ISO (International Standart of Organization) 4217 para birimi kodu olarak da bilinen ve para birimleri için belirlenen 3 haneli kısaltmaları düzenleyen bir standarttır. Dünya çapında geçerliği bulunur. Her ülkenin kabul ettiği para birimlerine ait kodlar bu standarda göre belirlenir.

Sudan'ın para birimi nedir?

Genel olarak Güney Sudan ile karıştırılsa da ayrı bir ülke olan ve resmi adı Sudan Cumhuriyeti olan Sudan, Kuzey Doğu Afrika’da yer alan bir ülkedir. Hartum, ülkenin başkentidir. Ancak en kalabalık olan şehir Omdurman’dır. Kuzeyde Mısır, kuzeydoğuda Kızıldeniz, doğuda Etiyopya ile Eritre, güneyde Güney Sudan, batıda Orta Afrika Cumhuriyeti le Çad, kuzey batıda Libya komşularıdır.

Geçmişteki Sudan bugünkü sınırlarından çok daha geniştir. Arapların Afrika’ya girmelerinden sonraki süreçte başka toplulukların yaşadığı Kızıldeniz kıyılarından başlayan ülke eskiden Batı Afrika'ya kadar uzanan geniş bir alana sahip olması ile bilinmektedir.

Ülkenin yüzölçümü toplamda 1.886.068 kilometredir. Nüfusu ise 41.592.539 civarındadır. Ülkenin milattan önce 1070’li yıllara dayanan bir tarihçesi bulunur. Federal geçici hükümet ile yönetilen ülkede Arapça ve İngilizce dilleri konuşulmaktadır. Para birimi ise Sudan sterlini’dir.

Sudan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Sudan’da geçerli ve resmi olan para birimi Sudan paundu, Sudan sterlini, Sudan lirası veya Cunaih olarak geçer. Bu para birimleri Sudan’da kulllanılan resmi para birimleridir. Paranın dağıtımı Sudan Bankası’nın sorumluluğundadır. Cunaih sudan para biriminin alt birimi olan qirş vardır. Bir cunaih 100 adet qirşe bölünebilmektedir.

50 qirş ve 1 cunaih madeni paraları bulunan ülkedeki para biriminin ISO 4217 standartlarına göre kodu LS olarak belirlenmiştir. Dünya para piyasalarında ve döviz bürolarında bu kod ile işlem yapılır.

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Sudan
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