Tam altın ne kadar, nasıl öğrenilir? Tam altın fiyatı nasıl ve nereden öğrenilir?

Bir element olan altın, saf halinde sarıya yakın renkte, dövülgen ve yumuşak bir metaldir. Çok kolay şekil alabilir ve işlenebilir. Dünyanın her yerinde değerli kabul edilen altın, ülkemizde Cumhuriyet Altını olarak üretilir. Bu altın türünün üretimi yasal olarak sadece darphane tarafından yapılabilmektedir. Üretim kararı ve standartlarının belirlenmesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkisindedir. Cumhuriyet altını tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın olarak üretilebilir. Farklı boyutlarda ebatlarda ve özelliklerde olan Cumhuriyet altınının bir türü de halk arasında Ata Lira olarak isimlendirilmiş olan altın türüdür.

Tam altın nedir? Tam altın ne kadar, nasıl öğrenilir?

Türkiye’de altın çok eskiden beri süregelen düğünlerde, özel günlerde, çeşitli etkinliklerde yapılan takı merasiminde damada ya da sünnet çocuğuna takılır. Kişiler kendi ekonomik durumlarına ve imkanlarına göre takı merasiminde damada ya da sünnet çocuğuna altın takar. Cumhuriyet altınları farklı ebatlarda ve ağırlıklarda üretilir. Ziynet ve sikke olmak üzere iki ana başlıkta üretilen Cumhuriyet altınları belli standartlara sahiptir.

Bir yüzünde Cumhuriyet'in kuruluş tarihi yıl olarak yazılıdır ve hemen altına çekilen çizgiden sonra altının üretildiği tarih yazılı olur. Tam altın da en büyük boyuttaki Cumhuriyet altını olarak imal edilir. Hem ziynet olarak takılabilir hem de yatırım amaçlı kullanılabilir.

Tam altın bir sikke altın türüdür. Yatırım yapmak için, düğünlerde takmak için ya da ziynet eşyası olarak kullanılabilir.

Tam altın fiyatı nasıl ve nereden öğrenilir?

Dünya genelinde altın fiyatları ons cinsinden belirlenir. Buna göre 1 gram altının fiyatının hesaplama işlemi o andaki 1 ons altın bedelinin değerine göre hesaplanır. Mevcut altın 1 ons altının o günlük ve anlık değerine bölünerek bozdurulur. Altın satma ya da altın alma işlemlerinde aynı durum geçerlidir. Eldeki altınlar bozdurulacaksa da ons değeri üzerinden işlem yapılır.

Tam altın fiyatı ons değerinin günlük durumuna göre değişir. Altın satma yetkisi bulunan kuyumcularda ziynet eşyası olarak işlenen altın fiyatları değişiklik gösterebilirken tam, yarım ya da çeyrek altın fiyatları bellidir. Hesaplama ons değerine göre yapılarak altının TL karşılığı ödenir.