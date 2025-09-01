TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03049
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.49121
BHD BAHREYN DİNARI 108.9532
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33779
BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.5406
BWP BOTSVANA PULASI 3.0827
BRL BREZİLYA REALİ 7.5605
DZD CEZAYİR DİNARI 0.31719
CZK ÇEK KORUNASI 1.9697
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00250
MAD FAS DİRHEMİ 4.5565
PHP FİLİPİN PESOSU 0.71836
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3358
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2468
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46570
HKD HONG KONG DOLARI 5.2680
IQD IRAK DİNARI 0.03135
ISK İZLANDA KRONU 0.33555
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07629
KES KENYA ŞİLİNİ 0.31792
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01024
LYD LİBYA DİNARI 7.5992
HUF MACAR FORİNTİ 0.12172
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.78178
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.7219
MXN MEKSİKA PESOSU 2.2068
EGP MISIR LİRASI 0.84590
MDL MOLDOVA LEYİ 2.4699
NAD NAMİBYA DOLARI 2.3360
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02687
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00330
PEN PERU YENİ SOLU 11.6295
PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.3077
RSD SIRP DİNARI 0.41060
SGD SİNGAPUR DOLARI 31.9960
SDG SUDAN POUNDU 0.06842
SYP SURİYE LİRASI 0.00316
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3360
THB TAYLAND BAHTI 1.2715
TND TUNUS DİNARI 14.2963
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7373
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.99575
OMR UMMAN RİYALİ 106.6920
JOD ÜRDÜN DİNARI 57.9335
VND VİETNAM DONGU 0.00156
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.2502
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3405
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.2567
