Temu ve Shein'e ÖTV ve KDV geliyor! Limite sil baştan düzenleme iddialarına Bakanlıktan yanıt geldi

Temu ve Shein gibi Çin merkezli platformların hızlı büyümesi ülkeleri vergisiz sınır ticaretine karşı adım atmaya zorluyor. Türkiye gümrüksüz vergide limit sıfırlaması hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Konu ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Çin merkezli alışveriş platformlarının hızlı büyümesi ülkelerin gündemine geldi. Hem agresif büyüme hem de sağlığı tehlikeye atacak ürünlerin satılması Temu ve Shein gibi sitelerin gündeme gelmesine neden oldu. Temu ve Shein gibi alışveriş sitelerindeki ucuz ürünlerin kanserojen madde bulundurma tehlikesi de bulunuyordu.

ÜRÜNLER MERCEK ALTINDA!

Sabah'a konuşan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, dernek olarak Temu'dan ayakkabı aldıklarını ve laboratuvara göndererek analizini yaptırdıklarını ifade etti. İçten, yüzde 50'sinde çok yüksek oranlarda kanserojen ve alerjen maddeler, ağır metaller tespit edildiğini belirtti. Konuyu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ticaret Bakanına ilettiklerini belirten İçten, bu siteler ile ilgili düzenleme yapılacağını öğrendiklerini aktardı.

Ayrıca Temu'nun, Türkiye'ye yaptığı satışlar için herhangi bir gümrük ya da gelir vergisi ödemediği de biliniyor. Çin merkezli alışveriş platformları sadece Türkiye'nin gündeminde değil; AB'de de bu siteler mercek altına alındı.

LİMİT SIFIRLANACAK

Avrupa Birliği de 150 Euro muafiyet eşiğini kaldırmayı 2028’e kadar gündemine alırken, Türkiye’de de hükümete yakın kaynaklar 30 Euro’luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanmasına yönelik hazırlık yapıldığı iddia edilmişti. Cnbc-e'ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı iddiaları yalanladı. Ticaret Bakanlığı kaynakları, "Sektörün bu yönde uzun süredir bir çalışması var. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın limitlerini düşürmesine ya da sıfırlanmasınas ilişkin bir çalışması yok. Bu yönde atılmış bir adım yok" söz kullanıldı.

KDV VE ÖTV EKLENECEK

Bu durumda ürünün türüne göre gümrük vergisi hesaplanacak ve üzerine yüzde 20 KDV ve gerekiyorsa ÖTV eklenecek. Ayrıca gümrük sunum ücreti ve damga vergisi gibi ek masraflar da doğacak iddiaları da gündemde.

300 MİLYON DOLARI GEÇTİ


Ekonomim'e konuşan bir kaynak, durumun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de gündeminde olduğunu belirtti. Çin kaynaklı platformlarının Türkiye'deki satışlarının 300 milyon doları geçtiğini belirten kaynaklar, şu sözleri kullandı:

"Her gün 10 milyon dolar demek bu. Mevzuata aykırı ürünler çok daha rahat bir şekilde giriyor. 30 Euro’luk limitin sıfırlanması ile ilgili çalışma devam ediyor. Bu konu ile ilgili her ürün gümrük mevzuatına tabi olmalı. Bunun için Ticaret Bakanlığı yetkilileri çalışıyor. Tahammül edilecek tarafı kalmadı. Gelen her ürün gümrük mevzuatına tabi olmalı”

