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Türkiye, Birleşik Krallık'a ihracat rekoru kırdı

12.09.2024 11:42
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Türkiye, 8,3 milyar dolarla Birleşik Krallık'a tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi. Bu dönemde Almanya'ya yaklaşık 12 milyar dolarlık, ABD'ye 8,8 milyar dolarlık, İtalya'ya 7,6 milyar dolarlık, Irak'a 6,8 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Türkiye, Birleşik Krallık'a ihracat rekoru kırdı

Türkiye, 8,3 milyar dolarla Birleşik Krallık'a tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 170,8 milyar dolara yükseldi.

Türkiye, 8,3 milyar dolarla Birleşik Krallık'a tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttı.

Bu dönemde, Türkiye'nin en fazla ihracat yapığı ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve ABD oldu. Almanya'ya yaklaşık 12 milyar dolarlık, ABD'ye 8,8 milyar dolarlık, İtalya'ya 7,6 milyar dolarlık, Irak'a ise 6,8 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Birleşik Krallık böylece ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 3. ülke olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACAT OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEN

Birleşik Krallık'a, en fazla ihracatı 2,7 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 1,1 milyar dolarla elektrik ve elektronik, 982,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 578,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 427,3 milyon dolarla çelik sektörleri izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 6,7 milyon dolarla zeytin ve zeytin yağı, 8,7 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 20,8 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri, 23,6 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 38,6 milyon dolarla yaş meyve ve sebze oldu.

DEĞER BAZINDA İHRACAT ARTIŞINDA DA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ ÖNE ÇIKTI

Ocak-ağustos döneminde Birleşik Krallık'a ihracatını değer bazında en fazla 602,9 milyon dolarla otomotiv endüstrisi artırdı.

Otomotiv endüstrisini, 147,6 milyar dolarla çelik, 31,4 milyar dolarla makine ve aksamları, 25,3 milyar dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 24,1 milyar dolarla mücevher sektörü izledi.

Ülkeye, makine ve aksamları 202,2 milyon dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 286,5 milyon dolarlık, mücevher sektörü 68,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında Birleşik Krallık'a, en fazla ihracat 3,1 milyar dolarla İstanbul'dan yapıldı.

Ülkeye, Kocaeli'nden 1,6 milyar dolarlık, Bursa'dan 556,9 milyon dolarlık, Sakarya'dan 510,3 milyon dolarlık ve İzmir'den 497,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İKİLİ TİCARET HACMİNDE 20 MİLYAR DOLAR HEDEFLENİYOR

Türkiye ve Birleşik Krallık, ticaret hacmini artırmak, yatırımları teşvik etmek ve işbirliğini daha da güçlendirmek adına adımlar atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2024'te ikili ticaret hacminin 20 milyar doları aşması hedefleniyor. Ayrıca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güncellenmesi planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) müzakerelerine ilişkin süreç de burada önem taşıyor.

Öte yandan Birleşik Krallık, Türkiye'nin ilk 6 ayda en çok yatırım sermayesi aldığı ülkeler arasında yer aldı.

Yılın ilk 6 ayında ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 20 ile en büyük yatırım sermayesine sahip ülke olurken, onu yüzde 13 ile ABD, yüzde 10 ile Almanya, yüzde 9 ile İrlanda, yüzde 8 ile Norveç ve Birleşik Krallık takip etti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat
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